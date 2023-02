Abinader inaugura extensión del Itla, destacamento y otras obras en Bonao

El presidente Luis Abinader se encuentra este sábado encabezando actividades de inauguraciones de obras en las provincias Monseñor Nouel y San Cristóbal.

Una de las primeras inauguraciones del mandatario fue el destacamento de la Policía Nacional en el distrito municipal La Salvia- Los Quemados, en el municipio Bonao, provincia Monseñor Nouel.

Fue construido a través de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (Cpadp), con una inversión económica superior a los RD$8 millones de pesos, beneficiará a más de cinco mil habitantes de la localidad.

En el acto el titular de la (Cpadp), Ángel De la Cruz afirmó que otros destacamentos se encuentran en construcción y remodelación, con el objetivo de mejorar las condiciones del cuerpo del orden y sus agentes, así como para garantía de una mejor seguridad ciudadana.

“Impulsar la seguridad ciudadana, a lo largo y ancho del territorio nacional es un trabajo de todos los días, y a través de estas edificaciones se dignifica la labor de los agentes policiales, ya que ellos tienen de promover el cumplimiento de la ley y el orden público”, precisó el funcionario.

El cuartel policial cuenta con: una recepción, un depósito de armas y de propiedades, una oficina del comandante con dormitorio, celdas de hombres y de mujeres, con capacidad para 20 personas, baños, oficina de investigaciones criminales. Así como una rampa de acceso, parqueos, entre otras características.

Rehabilitación de redes eléctricas

El presidente Abinader, además presidió el acto de inauguración del Proyecto de Rehabilitación de Redes e Iluminación (Los Quemados) y Sonador, Arroyo Vuelta y Centro de Piedra Blanca y Troncal de Sabana del Puerto, localidades del mismo municipio Bonao.

El monto de inversión de la obra de Edenorte fue superior a los RD$580 millones de pesos, en beneficio de unas 12,950 familias de estas localidades.

Andrés Cueto, gerente general de Edenorte dijo, "todos estos proyectos son el resultado de un trabajo tesonero y mucha dedicación, que ha sido posible gracias al apoyo de nuestro presidente Luis Abinader y nuestro equipo técnico.

Agregó, "fueron instalados 3,000 postes de hormigón armado, 3,150 luminarias, 318 kilómetros de redes de media y baja tensión y 290 transformadores de distribución".

Jornada Primero Tú (No. 8 del año)

El gobernante realizó una visita de supervisión a la Jornada “Primero Tú” de la Dirección General de Estrategias y Programas Especiales de la Presidencia (PROPEEP).

La jornada de ayudas sociales a ciudadanos de escasos recursos fue desarrollada en el liceo Elías Rodríguez en el municipio Bonao.

Mas de 15 entidades estatales estuvieron brindando servicios cientos de asistentes en diversas áreas, entre estás, Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud, Senasa, Inespre, Itla, Comedores Económicos entre otras.

Luis Abinader destacó que la intención de las jornadas además de ayudar a la gente, buscan que el pueblo sepa a dónde acudir cuando necesite la mano amiga del estado.

"Estaba viendo aquí los servicios de odontología y de salud, y funciona muy bien", expresó el gobernante.

Roberto Angel Salcedo director del Propeep, señaló que se ban impactado más de 20 mil personas.

Edificio de Itla

Abinader en compañía de Omar Méndez, director general del Instituto Tecnológico de Las Américas (Itla), dejó inaugurado un edificio que funcionará en Bonao cómo sede de la entidad estatal de formación educativa del área la tecnología.

La inversión fue superior a los RD$19 millones de pesos.

Y más de cinco mil personas serán beneficiadas de los programas educativos que ofrece el Itla.

"El Itla viene a dar un paso certero para llevar a nuestro pueblo a una educación de calidad", señaló Omar Méndez en su discurso.

El centro cuenta con una oferta formativa que abarcará cursos, talleres y diplomados en Desarrollo de Software, Redes de Información, Multimedia, Informática Ciencia de Datos: Seguridad Informática e Idiomas.

El espacio tiene cinco modernas aulas y laboratorios equipados con tecnología de última generación.

Está ubicado en la calle Duarte del sector el 90, Centro Plaza Bonao, 1er y 2 do nivel, Bonao, Monseñor Nouel.

El horario de servicio para la parte administrativa será de lunes a viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y el horario de clases será de lunes a viernes de 8:00 am. a 10:00 p.m. y sábados de 8:00 am a 6:00 p.m.

Los requisitos de inscripción son a partir de los 14 años de edad, completar su solicitud en linea vía www.orbi.edu.do (según la fecha establecida para cada convocatoria), copia de la cédula de identidad o acta de nacimiento actualizada y constancia de estudio o certificado de lero de secundaria (antiguo 8vo de primaria), certificado de bachiller o superior.

Reelección

Durante cada una de las actividades de inauguraciones se pudo observar a personas con pancartas en las entradas de los eventos, portaban pancartas a favor de la reelección presidencial.

En Villa Altagracia provincia San Cristóbal, el presidente dejó inaugurada las nuevas instalaciones del Banco de Reservas en esa localidad