Director de la Policía visita familia de niño ultimado por agente y promete justicia

El director de la Policía, Eduardo Then Guzmán, prometió a la familia del niño ultimado que se investigará el caso. ( FUENTE EXTERNA )

El director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then Guzmán, se comprometió este lunes a esclarecer el suceso en el cual perdió la vida un menor de 12 años durante el carnaval en Santiago, hecho del cual se culpa a uno de los agentes de la institución del orden. Dio garantías de que hará todo lo posible para llevar a la justicia a los responsables.

“En lo personal, y toda la Policía Nacional, estamos consternados por este hecho. Fue una acción indignante, imprudente y contraria a los lineamientos de esa institución”, aseguró Then, de acuerdo a una nota de prensa.

El máximo responsable del cuerpo del orden se desplazó a primeras horas de la mañana a Santiago para seguir de cerca las labores de investigación del caso.

También transmitió a la familia del menor su dolor y el de la institución por el lamentable incidente, que según él es “contrario a los esfuerzos diarios de los 36,000 hombres y mujeres por transformar la Policía”.

“Los miembros de la Policía Nacional han sido instruidos para servir al pueblo y para defenderlo. Toda acción que se aparte de estos principios tendrá sus consecuencias”, garantizó Alberto Then al tiempo que expresó su más firme compromiso para “aplicar todas las medidas que sean necesarias con el fin de esclarecer el trágico incidente y llevar a sus responsables ante la justicia”.

Después de despachar con los oficiales de la Policía, el mayor general visitó a los familiares del menor fallecido, en el sector Cienfuegos, en el distrito municipal Santiago Oeste, a los que les prometió que el hecho no quedará impune.

Posteriormente, visitó al fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, a quien garantizó que el agente actuante en el hecho en que falleció menor será puesto a disposición del Ministerio Público en las próximas horas.

El director general de la Policía designó una comisión de oficiales superiores, encabezada por el inspector general de la institución, general Pedro Cordero Ubri, para que, de manera conjunta con el Ministerio Público, procedan a realizar las investigaciones que permitan conocer todas las circunstancias en que se registró el hecho.

"Tengan ustedes claro de que se adoptarán las medidas correspondientes conforme el resultado de las investigaciones. Seremos implacables en la aplicación de la Ley" Eduardo Then Guzmán Director de la Policía Nacional “

Los agentes policiales y varios civiles envueltos en el incidente se encuentran bajo arresto, como parte del proceso investigativo.

Then Guzmán enfatizó que el uso de la fuerza racional debe ser usado primero con el diálogo y las diferentes formas de actuar que no implican el uso de un arma de fuego. “Las armas son para proteger, no para ofender”, aseveró.