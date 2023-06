Antoliano Peralta califica de "grave" vinculación de organismos de investigación a redes de Operación Halcón IV

El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, calificó de "grave" el hecho de que miembros de órganos de investigación del Estado están involucrados con las redes criminales que buscan desmantelar bajo la Operación Halcón IV.

Peralta señaló que hasta el momento solo tenía conocimiento de que dos agentes policiales habían sustraído "unos billetes, habían intentado sustraer un dinerito de un lugar donde hicieron el allanamiento".

"De eso no tenía conocimiento... No digo que son casos aislados, pero no sabía que el Ministerio Público había dicho eso y eso es una denuncia grave a la cual hay que prestarle atención", destacó Peralta.

Código Penal

Al ser cuestionado sobre el retraso en la aprobación del Código Penal y lo que denuncian sectores a favor de ese marco sin las tres causales de que la Cámara de Diputados "tiene secuestrado" el proyecto, el Consultor Jurídico asegura no tener conocimiento de la denuncia, pero que la misma no "responde con la realidad".

"El tema del Código Penal y como ustedes saben es un proyecto que viene de antaño y es un asunto que se está conociendo en la Cámara de Diputados y está corriendo su suerte ahí", destacó Peralta.

El funcionario indicó que ese marco legal es necesario para la República y que el gobierno quiere que" todas las leyes necesarias para el país se aprueben".

Proyectos del Poder Ejecutivo

Sobre los proyectos depositados por el Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional y que aún no han sido aprobados, Peralta señaló que se está haciendo el trabajo y que de no aprobarse en esta legislatura se puede hacer en la siguiente.