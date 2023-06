Padre de niño que se suicidó en Villa Mella pide que se investiguen mensajes en tableta del menor

Tras los mensajes encontrados en la tablet del niño que se suicidó el pasado viernes, que contenían amenazas de muerte y frases inadecuadas, todavía las autoridades de la Policía Nacional no han iniciado una investigación sobre el caso.

El padre del menor encontró mensajes aterradores en tres grupos de WhatsApp, donde compartían partidas de los famosos juegos Free Fire y San Andrea, los cuales eran administrados por una persona identificada con un número de República Dominicana y otros dos de otra nacionalidad.

Luis Ramón Buret manifestó que la institución del orden ha sido incompetente debido a que los agentes del orden ni siquiera le comentaron sobre los mensajes encontrados en la mensajería instantánea, por lo que entiende no revisaron nada.

"Ellos vinieron el primer día, el día de la tragedia, se llevaron la tablet y después me la devolvieron y no me dijeron nada", comentó Luis mientras agarraba la foto de su hijo Ángel Luis Buret.

Agregó que ha asistido en dos ocasiones más al destacamento de Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte, donde inició la investigación, sin embargo, no le han dado esperanzas de hacer algo al respecto.

Pidió a la institución del orden investigar el caso, para que den con los responsables detrás de los mensajes encontrados en la tablet. Manifestó que no le desea el dolor que está pasando a nadie, por lo que les recomendó a los padres estar atentos con los dispositivos electrónicos utilizados por sus hijos.

"Esto me ha destrozado el alma"

El señor Luis Ramón tuvo que trasladarse hacia otra vivienda, debido a que amanecer en la misma habitación donde su hijo decidió quitarse la vida era algo "perturbador" para él.

Expresó que esta situación la ha enfrentado solo, ya que la madre del menor padece problemas mentales y no está al tanto de la situación.

Agradeció a sus vecinos por el apoyo recibido al no dejarlo abandonado con el dolor tan inmenso que siente por la pérdida de Ángel, quien más que un hijo era su fuerza para seguir adelante.

"Esto es un pesar día y noche. Esto me ha destrozado el alma. Ese niño era como la niña de mis ojos", expresó entristecido.

