Acusado de amenazar a procuradora desconocía sobre orden de arresto en su contra emitida en RD

En los últimos días el nombre de Joel Ambioris Pimentel García, alias "La J", ha salido a relucir tras supuestamente estar vinculado con las amenazas realizadas a la procuradora general de la República, Miriam Germán.

Joel Pimentel, el dominicano que, según las autoridades, reside en España y se les vincula a decenas de muertes en varias provincias de la región norte del país, asegura desconocer sobre una orden de arresto emitida por la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Judicial de Monseñor Nouel el 18 de abril de 2022.

La orden de arresto es por su supuesta participación, junto a otras dos personas, en la muerte a tiros del joven Diego Pichardo Ventura, quien fue hallado dentro de una finca con un disparo en la cabeza y esposado.

Según indicó "La J", a través del programa Somos Pueblo Media, nunca tuvo inconvenientes con esa persona, por lo que desmiente estar involucrado en el asesinato.

"No yo no tengo conocimiento, no sé quién es esa persona, si hay una querella y hay una orden de arresto en mi contra no lo sabía. Lo que hay es que enfrentar la justicia y que me busquen prueba", manifestó durante la entrevista, donde estuvo presente el abogado Tomás Castro, quien lo representa en el país.

Además, manifestó que también desconoce sobre un caso en el que también lo menciona, ocurrido en enero de este año. Joel Pimentel figura en el expediente formulado por el Ministerio Público como uno de los autores de participar en la muerte de Alcides María Espinal González, quien fue identificado como el principal narcotraficante de la línea noroeste.

"No me interesa nada de esa vida que yo viví en el pasado"

En el pasado Joel Ambioris Pimentel enfrentó varias acusaciones en la justicia por narcotráfico. Al admitir que también fue deportado de Estados Unidos por ese delito en 2016, manifestó que no le interesa nada de su vida pasada.

"No, yo no tengo nada que aportar. Yo he tenido mis procesos penales y hecho mi proceso legalmente. Hoy en día siguen juzgando un pasado que yo tuve, eso no está bien", precisó mediante la llamada telefónica.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/16/red-f13e918d.jpg Red atribuida a Joel Pimentel García (La J).

Está dispuesto a colaborar con la justicia

Joel sostuvo que está dispuesto a colaborar con la justicia para que su nombre quede limpio, al reiterar que es inocente de las acusaciones que se les imputan.

Afirma que no tuvo nada que ver con las amenazas realizadas a Miriam Germán y a otros miembros de su familia, por lo que indicó que es el más interesado en que las cosas se solucionen.

"A mí me crucificaron sin que las autoridades investiguen bien la situación", agregó.