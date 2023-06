La OEA discute diferencias sobre resolución para ayudar a Haití

En la primera plenaria general de la Organización de Estados Americanos (OEA) de ayer los países representados aprobaron que la Comisión General continúe discutiendo algunos puntos en los que todavía no se ha logrado el consenso sobre la resolución para la asistencia inmediata a Haití.

El texto propuesto manda a los estados americanos a ofrecer facilidades a Haití para la seguridad, en especial la Policía Nacional, para ayuda humanitaria y para la celebración de elecciones.

"Estamos sufriendo la peor violación de los derechos humanos a manos de bandas armadas" Jean Victor Généus Canciller de Haití “

La Comisión General, formada por las delegaciones de los países americanos, tiene hasta hoy viernes para ponerse de acuerdo y que la resolución resultante sea sometida y aprobada por la Asamblea General.

En la mañana de ayer se desarrolló la primera plenaria y en la tarde tuvo lugar la segunda. La Comisión General recibió el mandato de la canciller panameña, Janaina Tewaney Mencomo, en funciones de presidenta de la reunión, de concluir sus trabajos antes del inicio de la cuarta sesión plenaria, programada para las 5:00 de la tarde.

Las deliberaciones de la Asamblea General se producen en privado, mientras la sesión plenaria entre los jefes de delegaciones (normalmente ministros de relaciones exteriores) han continuado.

La canciller de Canadá, Mélany Joly, fue una de las voces que abogó por Haití. Llamó a la comunidad internacional a la acción para resolver la crisis y a no quedarse de brazos cruzados.

"Hay que reforzar la seguridad en Haití, específicamente la Policía Nacional de Haití, que es muy respetada como institución por los ciudadanos haitianos", sostuvo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/23/canciller-de-canada-109ddd72.jpeg La ministra de relaciones Exteriores de Canadá, Mélany Joly y el canciller dominicano Roberto Álvarez. (FUENTE EXTERNA)

Consideró urgente apoyar a la población haitiana con ayuda humanitaria y de desarrollo, favorecer el diálogo para poder lograr elecciones justas y democráticas en los años venideros, y establecer sanciones para los individuos que viven de la corrupción.

La diplomática también enumeró los esfuerzos que ha hecho Canadá, país que se ha destacado en la campaña para buscar alternativas para el país más pobre de América.

"Canadá también tiene una historia de 100 millones de dólares invertidos en la Policía para fortalecerla y para poder establecer la infraestructura necesaria para la academia policial. También, coordinamos con varios países, establecer sanciones para los individuos que viven de la corrupción", expresó Joly.

Comandante de EU y Abinader La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana informó por Twitter sobre una visita de cortesía de la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de ese país, al presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional. En el mensaje, afirmaron que este encuentro "reafirma los lazos de cooperación entre los Estados Unidos y la República Dominicana en materia de seguridad". La militar estadounidense se encontraba de visita en la República Dominicana "para reunirse con socios dominicanos de alto nivel". También se reunió con el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, con quien conversó sobre temas de interés mutuo, y participó en la ceremonia de clausura de la competencia regional "Fuerzas Comando 2023". Al concluir su visita de dos días, retornó a sus oficinas en la base del Comando Sur de los Estados Unidos en Miami, Florida, junto a la delegación estadounidense participante.

Realidad haitiana

El canciller de Haití, Jean Victor Généus, manifestó su apoyo al proyecto de resolución que preparó el Grupo de Trabajo de la OEA para colaborar con Haití, pero expresó el deseo de que las labores que se aprueben tomen en cuenta el particular contexto de esa nación.

"Yo expreso el deseo de que las labores se orienten teniendo en cuenta este particular contexto con acciones que sean apropiadas a la realidad de Haití y a las aspiraciones del pueblo haitiano para su porvenir", indicó el diplomático.

El canciller Geneus solicitó a los representantes de los estados de la OEA, la colaboración para proteger los derechos humanos de los ciudadanos frente a la violencia de las bandas armadas.

Aseguró que su país sufre la peor violación de los derechos humanos a manos de grupos de bandas armadas que azotan la vida cotidiana y que toman acciones contra la población, impidiendo la libre circulación de individuos, lo cual limita el acceso a la salud y a la educación.

También invitó a las naciones a aplicar la resolución del consejo de seguridad de las Naciones Unidas que manda a impedir el envío de armas de fuego y municiones a Haití.

Otros estados En sus ponencias, manifestaron apoyo a la nación haitiana los representantes de Belice, Surinam y Paraguay y Bahamas. La enviada de Brasil opinó que el pueblo haitiano debería ser quien lidere el proceso para encausarse por medio de elecciones.

Venezuela

Varios miembros de la OEA se quejaron del rumbo que lleva ese organismo multilateral por acciones como la inclusión de un enviado del gobierno interino de Juan Guaidó como representante de Venezuela.

"Se incorporó la representación de Juan Guaidó en la organización diciendo que era el presidente interino. Una decisión equivocada, sin legitimidad y que se ha destruido por sí misma. Presidente, me pregunto dónde está el supuesto presidente interino hoy", cuestionó el ministro de Relaciones Exteriores, de Santa Lucía, Alva Romanus Baptiste.

Dijo que su delegación estaba muy desalentada por el hecho de que una organización como la OEA aceptara algo que ningún otro organismo lo hace.

"Espero que esta macha no se convierta en la norma, que no se termine diciendo que nuestras reglas se aplican de manera selectiva cuando cuadren o no con nuestras intenciones políticas", criticó.