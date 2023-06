Asesor de estadísticas de la Policía: "El crimen se ha reducido un 25%"

John P. Huvane, coasesor especial sobre seguridad y protección del Ministerio de Interior y Policía, aseguró a Diario Libre que las estadísticas con las que se toman las decisiones de combate a la criminalidad en la República Dominicana muestran una reducción del crimen de un 25% respecto al año 2022 y una disminución de los homicidios en 22 muertes, respecto a la misma fecha del año pasado.

Basándose en su recopilación, datos que son utilizados en las reuniones de alto mando de la Policía Nacional junto con el presidente Luis Abinader, declaró que hasta el lunes 26 de junio "tenemos 22 homicidios menos que la misma fecha del año pasado. El año pasado a la fecha teníamos 688 homicidios, y tenemos 666 ahora".

Los incidentes que recopila el asesor son conflictos con armas de fuego, robos de motocicletas y vehículos, asaltos, robos en general, abuso sexual, entre otros, de una lista de 19 categorías.

Huvane sostiene que las estadísticas que ha creado se entregan semanalmente y por cada provincia del país. "Lo recopilamos cada semana. Cada periodo de 28 días. Los 12 meses del año. Y se comparan con los 12 meses. Y también comparamos con dos años (anteriores); con cinco años y con 10 años".

El asesor estadounidense que colabora con el Ministerio de Interior y Policía, y que no tiene vínculos con el asesor de transformación de la Policía, José Vila del Castillo, dijo que para la elaboración de las estadísticas recopilan datos de las llamadas del 911, la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República "para asegurarnos que son los más precisos. Esto nunca se había hecho en la Policía Nacional", declaró Huvane.

Lamentó, no obstante, que en la República Dominicana se publiquen dos estadísticas distintas, al hacer referencia a los datos del Centro de Análisis de Datos de Seguridad Ciudadana (Cadseci), dependencia del Ministerio de Interior Policía. "Ese es el problema, que los números de ellos no parecen muy precisos. Aparentemente ellos tienen diferentes números a lo que nosotros tenemos".

La entrevista con Huvane surgió luego de la publicación de Diaro Libre sobre los homicidios en la República Dominicana, para el cual se utilizaron los datos publicados en la página web del Cadseci correspondientes a los meses de enero a mayo del año 2023 que indica la ocurrencia de 610 homicidios y una tasa de proyectada para el 2023 de 13.70 por cada cien mil habitantes y el boletín estadístico sobre la seguridad ciudadana en la República Dominicana del año 2022.

Huvane, quien ha trabajado con departamentos de policía y sistemas de justicia penal en América, Europa, el Caribe y el Medio Oriente, ocupándose de asuntos como el despliegue estratégico de personal y recursos, políticas de prácticas eficientes, entre otras acciones, aseguró que en las reuniones con el alto mando policial se informa sobre las estadísticas y cuestiona a coroneles y generales sobre las cifras de sus respectivas regiones, a partir de las cuales deben tomar decisiones.

"Esta recopilación de datos es parte de la reforma policial. Porque debemos trabajar tomando en cuenta las estadísticas. El presidente ha sido enfático en que hiciéramos el centro de estadísticas correctamente", señaló Huvane quien .

Explicó que la forma en la que se aplican las estadísticas al campo es "vemos los crímenes que están ocurriendo en un área, las horas en las que ocurren, en estas reuniones aseguramos que los generales y los coroneles están poniendo los policías donde está pasando el crimen. Trabajando con el mapa de calor al cual todos los generales tienen acceso".

El asesor policial puso como ejemplo una situación que ocurrió en un punto del Distrito Nacional recientemente.

"En una zona de la ciudad hay seis, siete u ocho robos en una sola esquina, llamamos al coronel y le preguntamos qué está pasando en esta situación. Los policías hicieron una vigilancia y arrestaron dos individuos, que en este caso eran dos adictos a las drogas. En las semanas siguientes no hubo un robo en esa esquina, pero después nos dimos cuenta cuándo salieron en libertad porque vimos que estaban reportándose unos robos más en la misma área. Lo que hicimos ahora es que los arrestamos otra vez, y si pasa por allí hay policías patrullando a pie en esa precisa esquina", sentenció.

No reportan homicidios en los últimos 15 días en Santiago

John Huvane, coasesor especial sobre seguridad y proteccion del Ministerio del Interior y la Policía, aseguró que con base en el uso de las estadísticas en la República Dominicana, se realizó la Operación Halcón IV, en varias provincias del Cibao, a partir de la cual en los últimos 15 días (durante el tiempo en el que ocurrieron las mediciones) "no hubo un solo homicidio, esto es histórico", reveló, "sí, podemos decir que los homicidios han bajado".

Sobre el Distrito Nacional señaló también que "el crimen ha bajado 35% en el Distrito en comparación con el año anterior y es 23% menos que hace dos años y a cinco años es 32% menos".

Huvane destacó la labor del director de la Policía Nacional, Alberto Then. "Cuando el presidente tomó el mando esto (las estadísticas) era un secreto, y el departamento de Policía inicialmente no quería hacer estadísticas y documentarlas y el general (Alberto) Then fue quien permitió que lo hiciéramos porque el presidente quería estadísticas reales y hemos estado perfeccionándolas", señaló. También destacó la labor de la DNCD: "Es uno de los mejores departamentos antidrogas con los que he trabajado".