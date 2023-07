Moradores de Los Peralejos se quejan por escasez de agua

Residentes del sector Los Peralejos, próximo al Kilómetro 13 de la Autopista Duarte, se quejan de que hace más de cuatro meses no reciben agua potable desde las tuberías de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CASSD), situación que los obliga a comprar camiones de agua o conectar mangueras a las casas de los vecinos donde sí llega el líquido.

La situación se presenta específicamente en las calles 16, 23, 25, 29, 27, 31 y 34 del referido sector.

Bolívar Serafín Tejada, residente en el área desde hace 50 años, comentó que es un problema de tuberías, ya que las calles afectadas no están conectadas a la toma de agua principal.

"Queremos que hagan la conexión, eso es lo que falta, conectar la tubería", pidió el comunitario.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/08/08072023-jornada-de-restauracion-ecologica-francisco-arias-44-68e711a9.jpg Bolívar Tejada. (FRANCISCO ARIAS)

Daniel González, quien vive en la Calle 27, dijo que no ha llegado a comprar camiones, que pueden costar hasta dos mil pesos, porque "tengo un vecino que me pasa una manguera, por eso, en mi casa no hay mucha escasez".

Solución similar encontró Yaciris Feliz, empleada de una banca de apuestas, quien también recibe ayuda de un vecino.

En la galería de su casa se aprecian tres tanques de agua que ya tiene dispuestos para cuando pase un camión de la CAASD a repartir agua por el vecindario, actividad que reconoce es habitual porque "están enterados de lo que sucede en el vecindario".

"Somos muchos pegados de una sola manguera", intervino Rudelania Arias, quien justamente se encontraba tendiendo una ropa que acabada de lavar.

Arias detalló que se la ha tenido que ingeniar para resolver los quehaceres del hogar y que con el agua de enjuagar la ropa tiene que lavar el baño porque no hay más.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/08/08072023-jornada-de-restauracion-ecologica-francisco-arias-45-87b886ab.jpg Tanques de agua en la casa de Yaciris Feliz. (FRANCISCO ARIAS)

"¡Es difícil! ¡Prefiero estar sin luz y no sin agua!", exclamó la señora, quien vive en Los Peralejos desde hace una década.

Arias dispone de un tinaco y dos tanques grandes como mecanismo de emergencia.

"Lleno lo que puedo porque hay más personas esperando", confesó.

Dos días a la semana

Los residentes afirmaron que el agua suele llegar todos los martes y sábados a los hogares que sí están conectados a la tubería principal.

A la entrada del sector se aprecia un letrero de la CAASD y señales en el piso de que en esta misma semana estuvieron hoyando en el vecindario.