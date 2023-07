Coronel de La Nueva Barquita fue trasladado por razones "rutinarias" de la Policía Nacional

Múltiples quejas se han desatado entre los comunitarios de La Nueva Barquita ante el traslado del coronel Enmanuel Deschamps López, quien estaba a cargo en la zona.

Una fuente confirmó a Diario Libre que su traslado no se debió a ninguna razón particular. Para ser más exactos, desmiente que lo hayan movido por algún "interés" porque enfrentaba la delincuencia y otros males de la barriada, como denunciaron este martes los residentes del lugar.

Indicó que el traslado del coronel se debió a que "cumplió su tiempo" en el lugar y que por razones rutinarias fue llevado a otra dotación policial.

Además de combatir las acciones delincuenciales, Deschamps López era querido en la zona por combatir la contaminación sónica, por lo que piden sea restituido en sus funciones.

Los residentes de La Nueva Barquita afirman que su traslado fue el resultado de oponerse a la realización de una fiesta en un drink de la zona, que presumen duraría toda la noche, violando todas las reglas del lugar.

"Nosotros necesitamos al coronel aquí porque estaba haciendo un buen trabajo y no queremos la injusticia que se está cometiendo con él, mayormente porque fue una persona no de muy buena reputación la que fue a demandar porque no le dejó hacer una fiesta hasta amanecer al otro día, según la invitación de él que nosotros la tenemos, hasta que saliera el sol", expresó Josefina Marte, dirigente de la zona.

El coronel Deschamps López fue trasladado a la provincia La Altagracia.

De su lado el pastor José Manuel Palacio e Idealiza Alcántara dijeron que las autoridades de la Policía Nacional con asiento en la dotación de La Nueva Barquita están haciendo un trabajo en favor de la comunidad, por lo que, en vez de trasladarlo, debieron reconocerlo.