Madre de niña que murió calcinada dice salió a comprar una trementina antes del incendio

Vanessa Wilson, madre de la niña Nayla Wilson de dos años, quien murió calcinada tras incendiarse su vivienda la noche del sábado en el sector Villa Faro, en San Pedro de Macorís, aseguró que había salido un momento a comprar una trementina antes de que ocurriera el incendio, debido a que en el sector no había energía eléctrica.

"No había luz y yo salí a comprar una trementina y dejé a los niños acostados, no hacían ni cinco minutos cuando la luz llegó a 220, súper alta y encendió el abanico y explotó todo, no hubo tiempo de nada", explicó.

Vanessa manifestó que en ningún momento dejó a sus hijos solos para irse a tomar y precisó que en la tarde del mismo sábado había salido con sus hijos para la playa. Después del viaje a la playa agregó que se quedó en la casa con sus tres hijos, pero que salió un momento en la noche a comprar la trementina.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/24/whatsapp-image-2023-07-24-at-105651-am-f7084938.jpeg Vanessa Wilson, madre de la niña Nayla Wilson. (FUENTE EXTERNA)

Dijo que nadie sabe el dolor que está sintiendo por la muerte de su hija, al tiempo que manifestó que no le desea a nadie pasar por una situación similar a la de ella.

"No juzguen sin saber, primero investiguen, no salí a tomar, no quiero que esto le pase a nadie más, porque es muy doloroso", indicó la mujer a través de un video colgado en las redes sociales.

Nayla Wilson, la infante de dos años, era la más pequeña de Vanessa y la única niña.

Según las autoridades, al momento del incendio, los vecinos trataron de socorrer a la menor, pero que cuando la encontraron ya estaba muerta.

