Se encuentran desaparecidos 23 dominicanos que se fueron en yola a Puerto Rico

Unas 23 personas que se fueron en yola para Puerto Rico el pasado ocho de julio se encuentran desaparecidas, informaron este miércoles los familiares en Higüey, provincia La Altagracia.

Entre los 23 desaparecidos, hay dos mujeres y 21 hombres. La mayoría de los que se embarcaron en la aventura para la Isla del Encanto son del barrio Villa Cerro, de Higüey, pero cuatro de ellos son de la provincia de San Francisco de Macorís.

Estas informaciones la dieron a conocer los familiares de los extraviados, quienes están desesperados por obtener información.

Asimismo, presentaron una lista con algunos de los nombres de las personas que están desaparecidas, entre ellas: Joander Castillo Calderón, Ricki Jonael Mota, Benjamín Santana, Manuela del Rosario, Robert Ortega Hidalgo, Elin Manuel Román, José Reyes, Daniel Reyes, Benjamín Hierro, Wilian Omarki Hernández, Wilfrido Antoine, Dahiana María de la Paz Regalado, Nelson Custodio Lebrón, Jhon Starlin Columna de la Cruz y Darguin Martínez Cedeño.

Por los familiares de los desaparecidos habló Lucía Castillo, quien dijo que tienen días con un alto grado de incertidumbre, de angustias y dolor, porque no tienen informaciones en relación a sus seres queridos.

Expuso que han recibo muchas conjeturas del paradero de estos, pero ninguna información exacta, concreta de dónde están sus familiares y qué les ha pasado.

"Presumiblemente estos salieron de la parte este del país, pensamos que podría ser por la zona de Bayahíbe, no tenemos plena certeza de esta información", comentó.

Explicó que el día de ayer fueron a la Policía Nacional a levantar la denuncia para que les ayuden a investigar dónde se encuentran estos o qué les pasó.

De su lado, Kimberly Peña, esposa de uno de los desaparecido, dijo que han buscado en diversos lugares, que han ido a Juanillo, a La Romana, han llamado a instituciones como el M-2 de la Armada y han investigado fuera del país, pero no les dan ninguna información certera.

Narró que su pareja le dijo que se iba de manera ilegal y que ella escuchó que ese viaje iba a salir por Bayahíbe. "Ellos salieron el sábado ocho, a las 4:30 de la madrugada", informó.

Aseguró haber visto varios de los que se fueron reunidos en una casa, en el sector de Villa Cerro.

Los familiares les solicitan a las autoridades que, por favor, les ayuden a dar con el paradero de los desaparecidos.

De su lado, Altagracia Mota Ramírez, madre de Ricki Jonael Mota, dijo estar desesperada porque su hijo salió el jueves seis de julio, desde San Francisco de Macorís y no tiene rastros de él.

"Yo no sabía nada, él me llamó en la noche, el viernes siete y me dijo lo que estaba pasando, pero yo no sabía nada. No sé en qué embarcación se fue, solo sé que está desaparecido", explicó.

Sostuvo que hoy tiene 19 días desaparecido. Que lo último que su hijo le dijo es que estaban en el monte, que ya el viaje iba a salir y que la amaba.

Aseguró que después de esa conversación jamás ha sabido de su hijo, que su teléfono perdió señal.