Abogado de hombre que agredió a un agente de la Digesett dice que está arrepentido

Julio César Llorente López, el cubano que agredió a un agente de la Dirección General de Seguridad de Transporte Terrestre (Digesett), instruyó a su abogado pedir disculpas al oficial que golpeó y a los demás afectados durante el incidente ocurrido el pasado miércoles 09 de agosto en la avenida Abraham Lincoln.

"Quiero expresar mi más sincero arrepentimiento por haber reaccionado de manera inapropiada a lo que considero una práctica ilegal por parte de los agentes de DIGESETT, como lo es tomar fotografías de los documentos personales de los ciudadanos. Me disculpo sinceramente con el señor Jose Alcantara Rojas, así como con toda la sociedad, por mi impulso humano incorrecto. Reconozco el error y me comprometo a aprender de esta experiencia para no repetirlo en el futuro. Lamento profundamente cualquier inconveniente. Gracias por su comprensión.",fue la declaración de Llorente López a través de su abogado.

El abogado del imputado, José Martínez Hoepelman, precisó que fue instruido a externar las sinceras disculpas por parte de su defendido, quien le manifestó estar arrepentido del hecho.

Llorente se encuentra hospitalizado en el centro médico Hospiten Santo Domingo tras presentar un edema macular en el ojo derecho. Se espera que en las próximas horas le den el alta médica.

Ante el apresamiento por incidente, el imputado envió a través de sus abogados un escrito formal de hábeas corpus, donde piden al poder judicial ordenar su libertad. Ayer se llevó a cabo la audiencia para conocer el caso en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde el imputado llegó con la cara golpeada.

Al ser cuestionado por los periodistas sobre si fue golpeado por los policías que lo detuvieron, Llorente López se mantuvo en silencio en todo momento.

El ciudadano fue detenido por agentes de la Policía Nacional el jueves mientras se encontraba llegando a su residencia en la calle Del Carmen, del Ensanche Naco, Distrito Nacional. Según sus abogados, fue apresado sin una orden judicial.