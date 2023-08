Relato de joven que denunció fue abusada sexualmente por comunicador de Puerto Plata

En un valiente paso hacia la justicia, una joven de 19 años ha alzado su voz para denunciar públicamente un acto de abuso sexual presuntamente cometido por el comunicador Eddy Gabriel Domínguez Vilorio, conocido como "Gaby", quien fue apresado por la Policía Nacional de la provincia Puerto Plata.

La víctima, Keiddy Trinidad Santos Acosta, compartió su experiencia desgarradora a través de su cuenta de Instagram, iluminando el oscuro rincón de los abusos sexuales encubiertos. Según su relato, el señor Domínguez Vilorio prometía empleo en una planta televisora para engañar a jóvenes, incluyéndola a ella, y luego exigir intercambios sexuales como condición.

En su publicación, Santos Acosta no solo describió el trauma vivido, sino que también señaló al señor Domínguez Vilorio como "la peor rata que podría tener nuestra sociedad". Su valentía radica en representar a todas las mujeres que, por temor o inseguridad, no han denunciado los supuestos abusos perpetrados por el comunicador.

"Tienes hijas y de todo corazón deseo que tus hijas nunca sientan lo que estoy sintiendo en este momento. ¿Saben que es lo que más me duele? Que no pude defenderme, que no pude ni siquiera escupirte y decirte el asco que sentía. Dios te perdone porque yo nunca lo haré", manifestó en su post.

"Eres un abusador, un acosador, violador, eres la peor rata que podría tener nuestra sociedad. Te diré la verdad, por si algún día ves esto, yo quise estar fuerte pero cuando te vi me rompí, sentí deseo de vomitar." Keiddy Trinidad Víctima “

Asimismo, la joven agregó a través de una historia en el Instagram que el día del abuso no andaba con una ropa provocativa. Subió un video en el cual se observa con una camisa blanca cerrada hasta el cuello, cuyas mangas le llegaban a las muñecas.

Domínguez, era buscado mediante la orden de arresto No. 609-01-2023-TAUT-01747, emitida por la magistrada Carmen Daynisa Rosario Pascual, procuradora fiscal de la provincia de Puerto Plata, por el hecho de violentar los artículos 331 de la ley 24-97.

Las autoridades han tomado medidas al respecto, deteniendo al acusado y llevando a cabo las investigaciones correspondientes.

