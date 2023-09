Haití favorece el diálogo y dice que también tiene derecho a explotar sus recursos naturales

El gobierno haitiano dijo este jueves que puede decidir de forma soberana sobre la explotación de sus recursos naturales y que, al igual que la República Dominicana, también tiene derecho a hacer tomas de agua del río Masacre, como lo establece el acuerdo del 1929.

En un comunicado colgado en su página web, el Ministerio de Comunicaciones de Haití informó, además, que ese país tomará las disposiciones necesarias para proteger los intereses del pueblo haitiano.

"La República de Haití siempre favorece el diálogo; diálogo que estaba en marcha y por buen camino entre la delegación haitiana, debidamente encargada, con sus pares dominicanos de la Comisión Binacional, en la Cancillería Dominicana, en República Dominicana, cuando se hizo el anuncio unilateral del presidente dominicano de cerrar sus fronteras", indica el documento.

De igual manera, Haití llamó a la protección de vidas y bienes en ambos lados de la frontera, y al respeto de los convenios internacionales que regulan la materia.

También invita a la población haitiana a la calma y dijo que tomará "todas las medidas para que el riego de la llanura de Maribahoux se realice según las normas", bajo la supervisión del Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

Comunicado íntegro del Haití

La République d´Haïti peut souverainement décider de l´exploitation de ses ressources naturelles. Elle a, comme la République Dominicaine, avec laquelle elle partage la rivière Massacre, l´entier droit d´y faire des prises, conformément à l´accord de 1929. Le Gouvernement de la République d´Haïti prendra toutes les dispositions que de droit pour protéger les intérêts du Peuple Haïtien.La République d´Haïti privilégiera toujours le dialogue ; dialogue qui était en cours et sur une bonne voie entre la délégation haïtienne, dûment mandatée, avec leurs homologues dominicains de la Commission binationale, à la Chancellerie dominicaine, en République Dominicaine, quand l´annonce unilatérale du Président dominicain de fermer ses frontières a été faite.Le Gouvernement de la République d´Haïti en appelle à la protection des vies et des biens, des deux côtés de la frontière, et au respect des conventions internationales régissant la matière. Il invite la population Haïtienne à la sérénité et prendra toutes les dispositions afin que l´irrigation de la plaine de Maribahoux se fasse dans les normes, sous la supervision notamment des ministères de l´Agriculture des ressources naturelles et du développement rural et de l´Environnement.-Fin-

—————————————————————————Gouvènman Repiblik Dayiti note desizyon Repiblik dominikèn pran pou l fèmen fwontyè li pataje avèk peyi Dayiti vandredi 15 septanm a sizè nan maten.Nan jwisans souverènte l, Repiblik Dayiti ka deside eksplwate tout resous natirèl li yo. Menm jan ak Repiblik diminikèn, ki se vwazen ki pataje Rivyè Masak la ak li, Ayiti gen dwa total pou l pan priz dlo selon sa Akò 1929, ki siyen ant de pyi yo, prevwa. Gouvènman repiblik Dayiti ap pran tout dispozisyon dwa pèmèt pou l pwoteje enterè Pèp Ayisyen.Repiblik Dayiti chwazi prefere dyalòg. Dyalòg sa a te byen kòmanse ant delagasyon ayisyèn, ki te resevwa manda Gouvènman an, ak omològ Dominiken yo nan Komisyon binasyonal la. Rankont yo t ap kontinye nan Ministè Zafè etranjè Repiblik Domonikèn, lè prezidan dominiken an pran desizyon, pou kont li, pou l anonse fwontyè a pral fèmen.Gouvènman Repiblik Dayiti lanse yon apèl pou vi ak byen popilasyon yo ka pwoteje sou tout fwontyè a, nan chak peyi ; epi li mande pou tout konvansyon entènasyonal, sou kesyon sa a, respekte . Gouvènman Repiblik Dayiti envite popilasyon an pou fè prèv metriz ak kalm epi li vle tout moun konnen l ap pran dispozizyon pou Plèn Mawibawou rive wouze kòmsadwa anba sipèvizyon Ministè Lagrikilti, Resous natirèl ak Devlopman riral nan tèt kole ak Ministè Lanviwonnman.