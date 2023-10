Abinader dice RD está listo para "flexibilizar la frontera", pero migración seguirá bloqueada

El presidente Luis Abinader realizó una visita a el canal La Vigía que restaura el Gobierno para extraer agua del río Masacre antes de entrar a territorio haitiano, una acción preventiva ante la intención haitiana de construir un canal de trasvase.

El mandatario dijo que quería ver en persona que el canal haya sido finalizado, lo cual le permitirá flexibilizar el cierre que ha dispuesto en la frontera dominico-haitiana.

"Yo quería ver y confirmar que tenemos este canal para esta situación y esto nos permite a nosotros empezar a flexibilizar", sostuvo.

Abinader advirtió que la apertura está orientada a permitir el comercio, pero la inmigración haitiana seguirá cerrada.

"Lo que yo pienso es que la parte migratoria la frontera va a seguir cerrada desde el punto de vista migratorio. Aún se puedan tomar medidas para flexibilizar, yo reitero lo que he dicho, esta frontera no va a ser igual. Aquí vamos a tener muchos más controles en todos los órdenes... porque ya la República Dominicana tiene que tomar medidas que no había tomado anteriormente", remarcó.

Reiteró que su interés es proteger el interés nacional y que el país no puede permitir que, sin consulta y sin ningún tipo de estudio ambiental se construya un canal, pues esta acción afecta el tratado de 1929.

El interés del Gobierno dominicano es "desviar el agua que ellos pudieran tomar para entonces tirarla río abajo", algo que ya se ha logrado.

Comerciantes

El gobernante reconoció que los comerciantes han sido afectados, por lo que el gobierno ha tomado acciones para auxiliarlos.

Por eso se hizo acompañar del ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó; de Gloria Reyes, directora del programa Supérate; Iván Hernández, director del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE).

"Nosotros estamos listos ya para poder extraer hasta un metro cúbico de agua (por segundo), que es más de lo que tiene el canal en los momentos más bajos del río Dajabón. Esperamos que eso no pase, pero ya hasta el momento estamos preparados para que no se afecten nuestros agricultores aguas abajo después de salir del territorio haitiano", precisó el mandatario.

Visita del presidente a la frontera

El presidente de la República, Luis Abinader, visitó esta mañana el paso fronterizo con Haití por Dajabón, cerrado desde hace un mes en rechazo a la construcción de un canal que busca desviar el agua del río Masacre a territorio haitiano.

El mandatario llegó a la Fortaleza-Beller de la ciudad fronteriza de manera sorpresiva a eso de las 9:00 de la mañana.

De ahí se trasladó a las proximidades de la obra de toma del canal de riego La Vigía, en la Aduana Vieja, donde permaneció por varios minutos.

El gobernante declaró listo el caudal para extraer hasta un metro cúbico de agua por segundo.

Dijo que con ese proyecto el país está preparado para que no se afecten los agricultores aguas abajo después de la obra hídrica de los haitianos.

Sobre la presa Don Miguel, el mandatario indicó que el embalse está en proceso de diseño.

