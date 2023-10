Willenni y Carolin: cuando la tragedia destruye sueños

Willenni Lorenzo Herrera y Carolin Franyelis Báez Ramírez, fueron víctimas de dos criminales, quienes abusaron de ellas y las mataron en la provincia San Cristóbal. Los dos asesinatos ocurrieron en menos de tres meses.

Eran niñas que irradiaban alegría y esperanza, pero, en su lugar, sus vidas dieron giros trágicos que nadie pudo prever. Willenni, quien tenía 11 años, fue la primera en ser víctima de abuso sexual y asesinato el pasado 20 de julio, lo que conmocionó a la comunidad sancristobalense. Sus familiares y amigos quedaron atónitos, incapaces de comprender cómo alguien podía arrebatarle la vida a una niña inocente.

Soñaba con ser azafata y forjar un mejor futuro para su abuela, quien se encargó de su crianza desde su nacimiento, debido a que Willenni sufría problemas de salud.

De su muerte, las autoridades responsabilizan a Juan José Sánchez Nivar, alias Bruly, quien era una persona de confianza para la familia. Además de Wilenni, lo acusan de intentar abusar de una prima de la menor. El imputado guarda tres meses de prisión preventiva en Najayo Hombres.

El cuerpo de la niña fue hallado metido en un saco en la autopista Seis de Noviembre, 16 días después de su desaparición, en un barranco cercano a un arroyo. Las declaraciones de la prima menor de Willenni fueron claves para dar con el supuesto autor del crimen.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/26/05082023-sepultan-nina-willeni-lorenzo-de-11-anos-18.jpg Familiares amigos mientras sepultaban a Wilenni en San Cristóbal. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/26/05082023-sepultan-nina-willeni-lorenzo-de-11-anos-21.jpg Ataúd con los restos de Wilenni. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/26/05082023-sepultan-nina-willeni-lorenzo-de-11-anos-08_1.jpg Durante el sepelio de la niña sus allegados pedían justicia. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

Prima fue "clave" para agarrar acusado

Las declaraciones de la prima menor de Willenni fueron claves para dar con el supuesto autor del crimen de su pariente. La menor de 13 años, a quien se resguarda su nombre por asuntos legales, fue víctima de acoso sexual por parte de Juan José Sánchez, caso por el cual le dictaron prisión preventiva.

La menor había guardado silencio ante el intento de abuso sexual por parte de Bruly, cuando este supuestamente le ofreció 100 pesos para que comprara lo que ella quisiera y fuera hasta su casa. Pese a que esta se negó, también le envió fotos de su parte intima, las cuales que borró del Whatsapp.

El día de la desaparición de Willenni su abuela encontró un mensaje extraño en su celular, el cual le prestaba a su nieta ocasionalmente, donde el acusado le decía "ven" y ella le respondía "ok". Tras comentar en la residencia lo que ocurría, la menor de 13 contó lo que había pasado con ella; fue entonces cuando los familiares fueron en busca de Bruly y lo llevaron hasta las autoridades.

"El la estaba llamando y le dijo que le iba a dar 100 pesos para que compre algo y ella lo que le contestó, me dijo la niña después que pasó el caso, que no ,que ella era una niña y que ella no iba a ir para su casa, pero con todo eso, él le mandó su parte en una foto y la eliminó", dijo Dolores Marte, abuela de las niñas.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/26/10082023-caso-willeni---joliver-brito26.jpg Momento desgarrador a las afueras del Palacio de Justicia de San Cristóbal. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

Carolina Báez

Carolin Franyelis Báez Ramírez, de 8 años, fue violada y estrangulada el pasado 22 de octubre en la comunidad Santana Abajo, del municipio Los Cacaos, provincia San Cristóbal.

La niña había sido enviada por su abuela a un colmado de la zona, donde también estaba su verdugo identificado como Deiby Santana Franco, alias El Pollo. Tras la niña salir del colmado, alrededor de las 5:36 de la tarde, El Pollo la persiguió y la llevó por unos matorrales, donde la violó y estranguló, según indica el documento de solicitud de medida de coerción instrumentado por el Ministerio Público.

El desaprensivo dejó el cuerpecito de la niña abandonado y se escondió en una vieja cocina situada cerca de su residencia. La menor no fue encontrada hasta las 10:00 de la noche cuando uno de los comunitarios observó una de sus chancleticas y siguió el camino hasta llegar hasta su cadáver. Fue quien dio la voz de alerta a sus abuelos.

Tras sospechar de Santana Franco, quien apenas llevaba tres meses en la zona, supuestamente escondido por un alegado crimen cometido en Baní, los comunitarios fueron hasta su casa logrando agarrarlo en la cocina, donde le propinaron varios golpes.

La menor cumpliría nueve años en noviembre y sus familiares tenían la intención de celebrarlo. A pesar de su corta edad, ayudaba a su abuela con las tareas del hogar y sabía cocinar algunos alimentos.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/26/261012023-caso-de-nina-violada-por-deiby-en-los-cacaos-san-cristobal----joliver-brito24.jpg Deiby Santana, acusado de matar a la niña. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Aplazan medida

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia San Cristóbal aplazó este jueves la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra Deiby Santana Franco.

El juez José Carlos Nina, a cargo del caso, pospuso la medida para el próximo lunes a las 9:00 de la mañana. La audiencia fue suspendida debido a la ausencia del abuelo paterno de la menor, José Francisco Castillo Pérez, con quien residía y era su tutor.

A la salida de la audiencia, la madre de la menor, Carolina Yisel Ramírez Arias, manifestó su deseo de obtener justicia por la muerte de su hija y expresó su intención de hacer justicia por sus propias manos. "Lo que quiero es justicia, que lo maten y yo misma quiero matarlo", afirmó.