SPM | Mujer denuncia hombre que agredió a su madre y sacó un ojo a su hermano sigue libre

Una mujer denunció este martes que su excuñado a quien identificó como Thomas Cricedio Perdomo agredió físicamente a su madre y le sacó un ojo a su hermano, en un hecho ocurrido en el sector Mirarmar, calle 20, en la provincia San Pedro de Macorís.

Nadia Esther García contó que su excuñado Cricedio se presentó a su casa y que, presuntamente, agredió a su madre con una escopeta, a su hermana (expareja de Cricedio), dañándole los tendones de un pie, y que le sacó un ojo a su hermano de 27 años, quien es una persona con condiciones especiales.

Según Nadia, Cricedio luego de cometer el hecho, fue apresado y posteriormente dejado en libertad. Ahora no aparecen registros de denuncia en la Policía Nacional.

"A él (Cricedio) lo dejaron preso, pero él no llegó a la fiscalía, porque él dice que mientras esté su partido blanco, no va a caer preso. Lo que hizo fue que a todos los que agredió, nos mandó a buscar a todos presos y duramos tres días encarcelados y hasta mi hermano con condiciones especiales", explicó García.

Denunció que no sabe qué hizo Cricedio, debido a que, a su casa "llegó una fiscal de noche vestida de civil y que, los obligaron a firmar una orden de desistimiento".

Dice estuvieron tres días presos

"La fiscal no fue con una orden de arresto ni nada y yo duré tres días presa y mi hermano, con su ojo sacado, duró también tres días preso", recalcó.

Nadia indicó que el hombre tiene un niño junto a su hermana, a quien no identificó, y qué, el hecho se dio porque a Cricedio le quitaron la custodia del menor, presuntamente porque ejercía hábitos no adecuados contra el infante.

"Él estaba malcriando al niño y se lo llevaba para una finca en Hato Mayor y lo enseñaba a tirar tiros y a manejar un motor de los grandes y carro a un niño de cuatro años. Entonces, cuando el niño cumplía años, el día 8 de septiembre, él fue a la casa y mi mamá le dijo que no se podía llevar el niño, porque la fiscal de menores le dijo que no se lo diera, y ahí se puso a forcejar a mi mamá y mi hermano se metió, y él, (Cricedio) le dio con una 12 (pistola), en el ojo a mi hermano", narró la joven Nadia.

Policía dice no hay registro de denuncia

Dijo que no entiende cómo una fiscal sin orden de arresto llega a una casa a las 11:00 de la noche a obligar a alguien a firmar una orden de desistimiento y a amenazar de que si no firmaban los iban a arrestar, lo cual se hizo al ellos no firmar.

Nadia y su familia esperan a que las autoridades arresten al señor Thomas Cricedio Perdomo y pague por los daños causados.

Diario Libre se contactó con el Policía Nacional de San Pedro de Macorís, pero agentes aseguraron que no hay registros de denuncia con relación al caso. Sin embargo, un documento indica que el Ministerio Público de esa ciudad recibió la denuncia.