Experto en transporte ve pocos avances en el tránsito de República Dominicana

El director del Instituto Universitario en Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia, Francisco Alonso, consideró que son pocos los avances en materia de seguridad y educación vial en la República Dominicana.

El experto español lo dice con conocimiento. Hace seis años jugó un papel importante en el desarrollo de los reglamentos de aplicación de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, como asesor del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) (2017-2020). Consideró que la ciudadanía frente al volante sigue siendo agresiva e irrespetuosa de las leyes de tránsito.

Sin embargo, destacó pequeños avances. Uno de ellos es que en la actualidad los conductores están cediendo el paso de las ambulancias y de los bomberos.

“Mi valoración del tránsito no sería del todo positiva como me gustaría. Un problema como este requiere de bastante exigencia, de urgencia y, desde de la perspectiva de la urgencia, no sería positiva”, dijo.

Prosiguió: “La población dominicana todavía no tiene una conciencia de este problema, aunque me dicen que cada vez se ve que ya dejan pasar a los bomberos y las ambulancias; cuando yo llegué hace seis años, obstaculizaban el paso”, expresó el experto en transporte tras su visita al país como expositor invitado a la conferencia “Movilidad y Seguridad Vial en el Sector Turístico Dominicano: Situación y Oportunidades”, en Punta Cana. Disertó en el marco de la

“Cátedra Magistral de Turismo Frank R. Rainieri”, de la Universidad Central del Este, el Grupo Puntacana y la Universidad de Valencia.

Alonso señaló, como amplio conocedor de los problemas de tránsito, que lo que más se necesita el país es conciencia ciudadana y la aplicación de un régimen de consecuencias contra las inconductas frente al volante.

“Pese a que hay un poco más de conciencia no es la suficiente, ni agrupa una masa suficiente de gente, porque se requiere un cambio social y muchas cosas depende del comportamiento de la gente”, expresó.

Observó que los tapones en la ciudad se producen porque también las personas obstaculizan el paso. “Aquí la gente sigue metiéndose en las intersecciones y resulta que el semáforo va a cambiar, impide que los demás progresen y causa el tapón”.

Redes de interconexión

Alonso indicó que toda iniciativa tendente a reducir la congestión en el tránsito es positiva. Se refirió, en este contexto, al sistema de transporte presentado hace un mes por el Gobierno que incluye el desarrollo de nuevos medios de transporte masivos, como el tranvía, el tren metropolitano y el teleférico de Santo Domingo Oeste.

Resolver caos en la zona Este

Tras la exposición de Alonso, que tuvo un enfoque especial en tramos viales del Este, como Higüey y Verón, las autoridades municipales mostraron interés en desarrollar un plan para acabar con el caos en la zona.

Alonso aconsejó que la seguridad vial, tanto del turista como de los que trabajadores del sector turístico, sea garantizada a través de acciones que incluyan la formación de los choferes, incluida la educación vial en las escuelas, y estudiar los tramos carreteros donde históricamente se han producido más accidentes.

Recomendó articular un plan para presentarlo a las autoridades, con un enfoque estratégico que priorice las acciones inmediatas.

Por su parte, el vicepresidente de Relaciones Institucionales y Proyectos Especiales del Grupo Puntacana, Simón Suárez, indicó que lo que se busca es que este plan se desarrolle de manera tripartita con el apoyo de las universidades, los ayuntamientos y el sector privado.

Indicó que Grupo Puntacana respaldará parte de esta iniciativa, así como lo ha hecho con proyectos medioambientales.

“Es más fácil comenzar por parte y esperamos con esto que el tránsito de la región Este se convierta en un modelo, un referente para todo el país.