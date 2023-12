Hermano de "Kiko la Quema" denuncia policías destruyeron su conuco

Santos Figuereo, hermano del microtraficante José Antonio Figuereo Bautista (Kiko la Quema), denunció este sábado que miembros de la Policía Nacional le destruyeron la mayoría de los productos que tiene en su conuco, del cual saca sus recursos económicos.

Figuereo tenía varios días que no subía a la loma donde tiene su conuco ante la situación que se ha generado en la comunidad Cambita Garabitos, provincia San Cristóbal, con la búsqueda de su pariente. Ha sido apresado al igual que parte de sus hermanos, con la intención de que de alguna razón de Kiko, pese a que ha asegurado que tiene más de seis meses que no sabe nada de él.

"Me desbarataron todo ahí, me quemaron unos productos que tengo de fumigar unas chinolas y me costó llamar a la importadora para que me trajeran de nuevo porque todo eso me lo quemaron, me quemaron las sillas, hicieron un tollo ahí", expresó Santos a Diario Libre.

Sus hermanas, Cesarina y Miriam Figuereo estuvieron detenidas durante varios días en el Departamento Regional de la Policía Nacional de San Cristóbal, mejor conocida como la "Cárcel de la 17", para fines de investigación en torno al caso.

Según explicó a Diario Libre Cesarina, tuvo que contratar un abogado el cual sometió un habeas corpus y resultó a favor de la señora tras no tener ningún cargo en su contra.

La señora Cesarina manifestó estar de acuerdo con las investigaciones el Ministerio Público, sin embargo, condena el accionar de la Policía Nacional utilizando "viejas prácticas" para dar con la persona que verdaderamente buscan.

La zona ha estado "en paz"

Pese a que han tenido días de angustias, con las balaceras registradas en la zona, comunitarios aseguran que la zona ha estado tranquila.

Según familiares de Kiko, no creen que él se encuentre en la zona de San Cristóbal debido a la tensión que se vive allí.