Primer ministro de Haití no aterrizó en República Dominicana por carecer de plan de vuelo

El primer ministro de Haití, Ariel Henry, no pudo aterrizar en República Dominicana al carecer de un plan de vuelo, lo que le obligó a cambiar el rumbo hacia Puerto Rico, a donde llegó este martes después de varios días sin conocerse su paradero.



"Nosotros recibimos la información de que ese avión no entró al espacio aéreo de la República Dominicana, y entonces no tenía el plan de vuelo para venir hacia nosotros", afirmó el director ejecutivo del Instituto Dominicano de Aviación civil (IDAC), Héctor Porcella, a la cadena local de televisión CDN.



A partir de ahí, explicó Porcella, la aeronave se dirigió supuestamente hacia Puerto Rico y cree que ahora su situación la "están manejando directamente con Estados Unidos desde Haití".



Otra fuente "de entero crédito" había revelado con anterioridad a CDN que Henry habría salido del aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey (EE.UU.) con destino a República Dominicana, pero después de que el avión estuviera dando vueltas no se le habría permitido que ingresara en el espacio aéreo ni aterrizar en ningún aeropuerto del país.



La última información que se tenía de Henry es que el sábado pasado abandonó Kenia, adonde viajó para tratar sobre el envío de la misión multinacional de apoyo a la seguridad que espera Haití.



La portavoz de la Fortaleza, la sede del Ejecutivo puertorriqueño, Sheila Angleró, confirmó a EFE que Henry aterrizó este martes en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, pero no dio más detalles sobre los motivos de su llegada a la isla.



Precisamente, el ministro dominicano de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, dijo este martes que los soldados desplegados en la frontera con Haití "están preparados" para prevenir o disuadir cualquier incidente en esa zona a causa de la grave crisis y el incremento de la tensión en el vecino país.



La escalada de la violencia comenzó el jueves en ausencia del primer ministro, quien viajó primero sobre el 25 de febrero a Guyana para participar en la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) y luego a Kenia, para tratar el mencionado despliegue de la fuerza multinacional.



El Gobierno de Haití decretó el domingo el estado de emergencia y toque de queda por 72 horas prorrogables en el departamento Oeste, donde está la capital Puerto Príncipe, tras la toma de las dos mayores cárceles por parte de bandas criminales, que provocó la fuga de más de 3.000 reos.



Las bandas armadas exigen la salida del poder de Henry, quien se comprometió durante la cumbre de Caricom en Guyana a celebrar elecciones antes del 31 de agosto de 2025