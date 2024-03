Un grupo de familiares y amigos de Paula Santana Escalante, la joven que fue hallada muerta con signos de violencia en una alcantarilla próximo a la zona franca en la que laboraba, exigieron justicia este domingo a las autoridades este domingo en una movilización a favor de los derechos de las mujeres.

La manifestación salió del Parque Colón, en la Ciudad Colonial, Distrito Nacional, y recorrió varias calles.

En representación de la familia habló Omar Solís, quien indicó que a él, como hombre domicano y como joven, le afectan las lamentables tragedias que ha dejado la violencia de género en la República Dominicana.

"¿Y por qué hablo yo siendo hombre? porque soy hombre y soy humano, porque soy joven y debo defender los derechos y los valores de mi nación. Porque como hombre también me afecta cuando una mujer es golpeada, es maltratada y es abusada", resaltó.

Lamentó la pérdida de la joven de 23 años, a quien definió como una joven valiosa y aplicada, y cuya violación sexual y muerte "ha consternado el alma" de la juventud dominicana.

"Para mí es destrozante tener que hablar acá de ella, donde pensábamos que íbamos a hablar de ella en los aeropuertos de diferentes países"–dijo refiriéndose a las aspiraciones profesionales de la joven de ser azafata–.

"Salimos a la calle porque hay más jovenes que tienen sueños, y no podemos permitir que esa clase de personas (agresores sexuales) siga acabando con los sueños de nuestros jóvenes", agregó.

Solís culminó pidiendo justicia a las autoridades tanto por este caso, como el de todas las mujeres que han perdido la vida por la violencia de género.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/10/paula-santana.jpeg Una señora sostiene una fotografía de Paula Santana Escalante durante la marcha que precedió a la movilización que colectivos feministas realizaron en la Zona Colonial este domingo. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

El caso de Paula Santana

Paula Santana Escalante era una joven de 23 años que tenía como meta profesional convertirse en azafata. Para contribuir con su familia y con sus estudios, trabajaba en la empresa Oscor Caribe (Interger Holding), una zona franca dedicada al diseño, fabricación y comercialización de dispositivos médicos especializados ubicada en Boca Chica, provincia Santo Domingo.

La joven fue hallada muerta el pasado 21 de febrero, con signos de violencia, en una alcantarilla de la empresa. El reporte forense indica que la joven falleció por asfixia provocada por estrangulamiento, luego de ser abusada sexualmente por sus agresores.

Su familia relata que Santana Escalante estaba siendo acosada por un compañero de trabajo en esta empresa, algo que ella les habría llegado a reportar a sus superiores, pero de lo cual hicieron caso omiso.

"Ella me dijo que había un tipo que la acosaba, que le había llevado un celular y ella lo había reportado allá a Recursos Humanos y ellos no le quisieron hacer asuntos, no le pusieron asuntos (no le dieron importancia)", expresó entre lágrimas la madre de la víctima, Johanny Escalante, tras ser abordada por la prensa luego de que hallaran el cuerpo de su hija.

El Ministerio Público imputa por el hecho a Joaquín Alexander Hidalgo Marte, de 38 años y Alex Elvin Cruz Días (alias Chuki), de 23 años, a quienes se les acusa de actos de tortura y barbarie, violación sexual, homicidio robo y asociación de malhechores.

La Oficina de Atención Permanente dictó tres meses de prisión preventiva contra los acusados en lo que se conoce el caso en los tribunales.

En tanto, el Ministerio de Trabajo sancionó a la zona franca donde trabajaba por "faltas graves y muy graves en seguridad y salud en el trabajo", basado en el artículo 6.1.1. del reglamento 522-06 y el artículo 720 del Código de Trabajo. Asimismo, dispuso la no utilización de la nave "como forma de garantizar la seguridad de los demás trabajadores".