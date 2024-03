Abinader: mientras yo sea presidente no aceptaré campos de refugiados en RD

El presidente de la República, Luis Abinader, proclamó la tarde de este lunes que mientras el sea el mandatario del país "no aceptará campos de refugiados" en el territorio nacional, sin importar "quien lo pida o lo exija".

"Y vamos a continuar las deportaciones de ilegales, otros países también lo hacen", dijo al contestar una pregunta cuando encabezaba LA Semanal con la Prensa.

Subrayó que su postura sobre el tema migratorio con haitianos ha sido el mismo desde que asumió la Presidencia de la nación.

"Sobre el tema haitiano, nosotros hemos sido muy claro, pero no desde ahora, lo hemos sido durante estos más de tres años de Gobierno", adujo.

Y aquí, en lo que yo sea presidente de la República, no aceptaré absolutamente, y lo he dicho, no aceptaré ningún campo de refugiado en la República Dominicana, no importa quién lo pida, no importa quién lo exija, agregó el jefe de Estado.

Desde hace días se ha dicho en el país que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene un plan para instalar en territorio dominicano campos de refugiados, específicamente, de nacionales haitianos ante la crisis de ese país, la cual cada día se intensifica.