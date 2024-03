Madre continúa buscando información sobre su hijo tras incendio en La Victoria

Con el corazón lleno de incertidumbre y pocas esperanzas, una madre volvió por octavo día consecutivo a la Penitenciaría Nacional La Victoria en busca de noticias sobre su hijo, sin tener ningún indicio desde el trágico incendio.

Carmen Fernández expresó su desesperación ante la situación, ya que ha agotado todo el proceso de investigación, tanto en la penitenciaría como en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

"No se sabe, no dicen nada, pero para mí que él está quemado, porque nadie me dice nada", expresó con visible preocupación.

A pesar de su estado de salud y la falta de fuerzas, la señora ha amanecido en las afueras de La Victoria con la esperanza de obtener alguna respuesta sobre su hijo, a quien identificó como Gustavo Fernández.

Sostuvo que Gustavo llevaba cuatro años preso y que se encontraba en una de las celdas que quedaron totalmente quemadas.

El incendio que ocurrió por un presunto cortocircuito dejó al menos 13 reclusos fallecidos, de los cuales, se han identificado cuatro hasta el momento.

