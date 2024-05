El buque Eagle, de la Guardia Costera estadounidense, llega a RD y estará abierto al público

El buque Eagle de la Guardia Costera estadounidense llegó hoy a Santo Domingo a las 10:00 a.m. en una mañana soleada. Conocido como "el Gran Velero de América", estará en Santo Domingo hasta el 28 de mayo. Este buque estadounidense, con tripulantes en formación, estará abierto al público que quiera visitarlo.

El Eagle está amarrado en el Apostadero Naval de la Armada dominicana en San Souci, lugar en el que la tripulación ofrecerá visitas gratuitas al público el domingo de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. y el lunes de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Tras su visita a República Dominicana, que acabará el día 28, el Eagle se dirigirá hacia Cartagena, en Colombia; y San Juan, en Puerto Rico.

"El buque Eagle tiene una larga historia de navegación por el Caribe", expresó la capitán Jessica Rozzi-Ochs, comandante del Eagle: "Los cadetes están realmente ansiosos por compartir este tesoro marítimo de 88 años con la gente de la República Dominicana y de Puerto Rico. Durante su visita, los cadetes ofrecerán giras públicas gratuitas del Eagle y también participarán en proyectos comunitarios y disfrutarán de la maravillosa cultura local", añadió.

La historia del Eagle

Originalmente, el Eagle fue comisionado como el Horst Wessel en 1936 para servir como un buque de entrenamiento para los oficiales navales de Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Es por esto que el buque llevó la bandera nazi durante la guerra. Sin embargo, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, pasó a manos de los EE.UU. como reparación de guerra.

Hoy en día el Eagle es el buque tiene una función muy distinta. Ya no es alemán, ya no se usa para la guerra. Actualmente es la escuela de la Academia de la Guardia Costera de los EE.UU. y es el único barco de su clase que sirve activamente en el Gobierno estadounidense con puerto en New London, Connecticut.

Características Es una nave de tres mástiles que mide 295 pies de eslora y está equipada con 23,500 pies cuadrados de vela y hasta seis millas de aparejo.

La tripulación

El Eagle cuenta con una tripulación numerosa. Cuenta con una tripulación permanente y experimentada de 8 oficiales y 50 guardacostas alistados mantienen la nave y proporcionan una base sólida de conocimiento y marinería para el entrenamiento de hasta 153 cadetes y candidatos a oficiales a la vez.

Apoyada por una tripulación temporera durante los despliegues de entrenamiento, el Eagle navega rutinariamente con más de 230 personas a bordo. Desde 1946, el Eagle ha navegado cada verano en apoyo a los programas de entrenamiento de oficiales de la Guardia Costera de los EE. UU., exponiendo a los líderes futuros a sus primeras experiencias de vida en el mar.

De esta forma, el Eagle llegó a República Dominicana, lleno de estadounidenses en formación, para mantener las relaciones diplomáticas con el país y ofrecer una visita gratuita para todo aquel que quiera acercarse.

La llegada del Eagle

El Eagle, un buque elegante de vela y motor, blanco y con mástiles que se alzan hacia el cielo, se empezó a ver en el horizonte pasadas las nueve de la mañana. El sol de República Dominicana lo recibió con los brazos abiertos y mucho calor. Su construcción, en gran parte de madera antigua, de esa época de la Segunda Guerra Mundial, llegó escoltada por la Armada dominicana. Pasadas las 10:00 a.m, atracó en San Souci.

La Armada dominicana, bien ordenada y con instrumentos musicales, dio la bienvenida al buque estadounidense con la interpretación del himno nacional de ambos países. Tras ello, el sacerdote Joel Vargas dio la bienvenida a los marineros norteamericanos. "Dios, te pedimos que bendigas esta embarcación y a sus tripulantes, para que sigan navegando favorablemente y llevándote a ti como capitán. Que disfruten de su viaje y que al arribar a estas tierras, disfruten de la alegría de los dominicanos", expresó el sacerdote de la Armada.

Tras estas palabras, Patricia Aguilera, encargada de negocios de Estados Unidos en República Dominicana, se dirigió a los tripulantes y a la Armada dominicana. "Mientras Eagle navegaba hacia este hermoso puerto, recordamos la tradición centenaria de esta travesía marítima. Los buques son embajadores de buena voluntad, símbolos de seguridad y portadores de esperanza. La llegada del Eagle es especialmente oportuna, ya que el año 2024 marca el 150 aniversario de nuestras relaciones bilaterales", finalizó.

De esta forma, el Eagle llegó a República Dominicana, lleno de estadounidenses en formación, para mantener las relaciones diplomáticas con el país y ofrecer una visita gratuita para todo aquel que quiera acercarse.

Leer más República Dominicana, entre países del Caribe con un hito histórico en llegadas de turistas