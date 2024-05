Hombre que murió en fuego en discoteca Lovera VIP tenía una paletera en el lugar

Jorgis Rosario Tapia, de 49 años, murió al quedar atrapado en el baño de la discoteca Lovera VIP, que se incendió la noche del sábado. Desde hacía cuatro años, Tapia tenía en ese lugar una paletera donde vendía dulces y chicles a los clientes del establecimiento.

Joanna Suero, esposa del fallecido, dijo a Diario Libre que Jorgis no supo que la discoteca se quemaba, ya que era en el baño donde vendía su mercancía.

"Lo que pasa es que todavía todos los empleados no habían entrado, habían solamente tres y, al no haber tanta gente, se armó el incendio, él estaba en el baño, no pudo salir, él no sabía siquiera que se estaba quemando", relató Suero.

El fallecido, quetenía tres hijos, aunque no con su pareja, fue calificado como un ángel, una persona noble y de buen corazón.

Los bomberos llegaron a 15 minutos de haber recibido la llamada de emergencia.

No obstante a la presencia de varias unidades del Cuerpo de Bomberos, el fuego avanzó muy rápido, pues la estructura interna del local estaba compuesta de madera tipo sheetrock.

Así lo informó a Diario Libre el comandante de la entidad de socorro de esta ciudad, coronel Alexis Moscat.

"Llegamos al evento a las 9:45 p.m. varias unidades. Este lugar público, pues su estructura completa en sheetrock, hizo que esa ignición avanzara rápido", dijo.

Agregó que la parte de la investigación sobre el origen del incendio está en manos de otro departamento de investigaciones del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Científica.

Familiares piden investigar

"En el incendio murió por asfixia, diría yo, trató de salir pero no pudo, tenía cuatro años en el lugar, como su primo hermano lo que solicito es saber cómo pasó eso", señaló Euris Contreras, pariente del fallecido.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/26/31353c5c-760e-4cd2-a5f7-fcd9c0ffc221.jpg Jorgis Rosario Tapia. (FUENTE EXTERNA)

Lovera VIP esta ubicada en la avenida 27 de Febrero, sector Hoya del Caimito, en la parte norte de Santiago.