Camioneros haitianos piden al gobierno un permiso especial para comprar alimentos en RD

Un grupo de camioneros haitianos en Dajabón solicitó al gobierno dominicano un permiso especial para poder entrar a comprar alimentos en República Dominicana.

Sony Birdie, presidente de la Asociación de Camioneros Haitianos, dijo a Diario Libre que quieren que las autoridades dominicanas les ayuden con el permiso especial, por la situación que está pasando Haití.

"La situación que estamos solicitando es para los choferes. Somos un sindicato y no queremos que los choferes entren aquí sin documentos. Lo que yo le estoy pidiendo al presidente Luis Abinader es que nos ayude para ver si él puede dar un permiso para que ellos entren carguen los alimentos y ayuden a los haitianos, porque en Haití los haitianos somos huérfanos, no hay presidente, no hay nada. Lo que quiero es que el presidente me ayude con un permiso para los choferes para cargar los viernes y los sábados, para regresar el lunes a ayudar a la masa pobre en Haití", indicó.

Dijo también estar en desacuerdo con el cierre del paso fronterizo, ya que aseguró ayer los choferes querían cerrar el puente y cuando lo llamaron les dijo que no.

"Nosotros estamos sufriendo y pasando trabajo, porque cada vez que salimos a la calle, Migración nos cae atrás y nosotros no podemos entrar, no hay visa, no hay nada, entonces eso es un problema para nosotros, porque estamos buscando el pan de cada día para ayudar a los otros, entonces lo que estoy pidiendo hoy al señor presidente Luis Abinader busque la forma de cómo pueda ayudarnos a nosotros y nosotros ayudar a los otros que están en Haití", manifestó.