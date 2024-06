Exprocurador: "Si usted (juez) no detiene lo que me está sucediendo creará el peor precedente"

Al agotar el turno para hacer su propia defensa este martes, el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, insistió en atribuir la acusación de corrupción en su contra a un "plan político y de venganza".

El exfuncionario afirmó que en ese interés de "saciar los egos de una venganza" se "extorsionó" a sus colaboradores durante su gestión en la Procuraduría, incluso a sus "mejores amigos" de más de 40 años, quienes cedieron a la presión y lo han traicionado.

No obstante, dijo que no hay "un cheque, ni un papelito" que lo incriminen y que la mayoría de las personas que han admitido los hechos de los que son señalados en el expediente Operación Medusa, que él encabeza, no los conoce y ni siquiera los ha visto en su vida.

Aseguró que en toda su vida ha sido "íntegro honesto y solidario", no ha sido sometido en ningún caso judicial e incluso ni siquiera se le ha multado.

Describió lo "cruel" que ha sido la persecución en su contra, en un proceso en donde, afirma, se le ha violado todos sus derechos y se ha "amenazado" a su familia. Recordó lo del retiro de la visa a sus dos hijos menores y a su esposa, según él, por insistencia del Ministerio Público.

"Quizás usted (juez) pueda enmendar parte de esos abusos con un acto de no ha lugar o al menos eliminando todas las acusaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito" Jean Alain Rodríguez Exprocurador general de la República “

Dijo al magistrado Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, que lo que le "está sucediendo si no se detiene, si usted (juez) no lo detiene creará el peor precedente jamás visto en nuestra historia judicial".

"Celda solitaria" y "tres enormes piedras en los riñones"

En el turno que agotó en la mañana de este martes y que continuará en la tarde, Jean Alain Rodríguez, narró "todas las precariedades" que ha tenido que vivir desde que estuvo en prisión, en Najayo-Hombres, y la persecución que, según afirma, se inició mucho antes de ser sometido a la justicia, en el que se ha infringido todo el debido proceso y sus derechos fundamentales.

Indicó que por "600 días" lo "colocaron en una celda solitaria" en escasez, sin almohadas y sábanas".

Asimismo, aseguró que para no retrasar el juicio preliminar ha asistido a las audiencias con dolores como consecuencia de "tres enormes piedras en los riñones", la cual debió extraerse hace tres años.

Añadió que han tenido que operarlo "cinco veces" en los ojos y que mientras ha estado en prisión le falleció su abuela, su hermano de un cáncer y sus dos padres, el biológico y el de crianza.

Enriquecimiento y lavado de activos

En cuanto a estos crímenes que se le señala, negó que haya exajerado u ocultado su patrimonio como afirma el Ministerio Público

En ese sentido, aseveró que su riqueza obedece a mucho trabajo de él y su esposa, patrimonio que poseía, la mayoría, mucho antes de ser funcionario, por decidirse a invertir en propiedades inmobiliarias, con la compra, cada cuatro años de un inmueble, con "fondos lícitos".