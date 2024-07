Aníbal Germoso, el ideólogo de Accidentes RD, busca darle un giro a la educación vial

Con sus ojos puestos en la educación vial de la República Dominicana, Aníbal Germoso, el hombre detrás de Accidentes RD, se muestra preocupado por los numerosos accidentes de tránsito que cobran la vida de ciudadanos día a día, y que muchos de estos, cuando logran librarse de la muerte, quedan en discapacidad física para seguir una vida productiva.

Sus inquietudes sobre el caos del tránsito, los accidentes y las imprudencias, inspiraron en Germoso un plan que consiste en llevar a cabo una tarea educativa, orientadora y reflexiva a través de la reconocida cuenta en redes sociales de Accidentes RD, una plataforma que busca impactar positivamente a los usuarios que le siguen.

¿Quién es Aníbal Germoso?

Germoso es un ingeniero civil egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Se dio cuenta de que no era lo suyo la construcción convencional, como es el levantamiento de edificios y por lo que muchos ingenieros optan, prefiriendo inclinarse por la ingeniería de tránsito.

Sobre sus hombros, este joven carga con dos maestrías, ambas en España. Destaca una en Movilidad Inteligente y otra en Tránsito y Seguridad Vial.

Su pasión por el tránsito y las señalizaciones viales le llevaron a realizar estos postgrados, como también otros cursos adicionales y, de esta forma, mantenerse a la vanguardia con los cambios que se generan en el tránsito.

Germoso, que también se desempeña como Director de Seguridad Vial del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), compartió con Diario Libre sus experiencias como ingeniero y su iniciativa con la creación de Accidentes RD.

¿Cómo y cuándo nace la cuenta Accidentes RD en las redes sociales?

Accidentes RD se inició en octubre del 2017, siendo el año siguiente, el 2018, cuando empieza a viralizarse.

Esta cuenta es hija de otro proyecto que también tuvo mucho éxito: Licencia de Conducir RD, una aplicación que simula el examen de conducir.

"Esta aplicación nos llevó a ganar un premio internacional en innovación y el Premio Nacional de la Juventud. Es ahí cuando me pongo a pensar qué otra cosa pudiera hacer, dando lugar a la fusión de la aplicación con la cuenta Accidentes RD", dice Germoso.

¿Cuál es la función principal de la plataforma?

La función principal de este proyecto es sacar al país de ese primer lugar en muertes por accidentes de tránsito.

"¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjate, la mayoría de los accidentes son por imprudencia, y en ese sentido, vamos a crear conciencia a través de las cápsulas educativas. No buscamos generar temor, más bien, generar una alerta de que esos accidentes se pueden evitar. De hecho, la frase de Accidentes RD es: 'Si lo puedes evitar, no es un accidente'; maneja con prudencia. Eso es lo que queremos realmente", dice Germoso.

¿Cuántos videos recibe Accidentes RD en sus cuentas?

"La última vez que conté los mensajes directos, diario eran más de 500. Pero uno no sabe de qué se tratan esos mensajes hasta que uno entra a la mensajería", responde.

Por ejemplo, "tenemos personas que preguntan y tienen inquietudes sobre dónde comprar piezas para sus vehículos, otros consultan cuál es el mejor seguro de vehículo, de pronto alguien argumenta que lo chocaron y que la persona se fue, qué hago en esta situación", dice. "Son algunas de las cosas que nos llegan a la mensajería instantánea".

Cuando reciben esos mensajes preguntando sobre esos diferentes escenarios, ¿los asesoran?

"No nos creemos que nos las sabemos todas, nosotros lo que hacemos es preguntarles a expertos en el área de seguros, mecánica, otras áreas y de esta forma le llevamos las respuestas a los seguidores", dice Germoso.

De hecho, a raíz de eso, nace Código Vial Podcast, que cuenta con más de 100,000 seguidores en Instagram. "Llevamos invitados experimentados para responder las dudas de quienes nos siguen en las cuentas de Accidentes RD", explica.

¿Cómo ve la educación vial en la República Dominicana?

"Hay poca educación vial en nuestro país. El conductor imprudente comete una acción imprudente y cree, en buen dominicano, que se la está comiendo, sintiéndose orgulloso en muchas ocasiones de lo que hace y eso es a raíz de la falta de educación", expresa Germoso.

Sin embargo, considera que el que tiene educación vial, es quien respeta las normas de tránsito, hace su fila, no comete imprudencias. "Pero, lamentablemente, lo que vemos a diario es mucha irresponsabilidad al volante", afirma.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/29/jpg060624-0003anibal-germosen-accidenterd.jpg Aníbal Germoso, el ideólogo de Accidentes RD. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL)

¿Considera seguro conducir un vehículo de cualquier tipo en RD?

"Para nada, para nada. No es seguro transitar por las vías de República Dominicana, y esto por la gran cantidad de accidentes que se registran a diario. No podemos tapar el sol con un dedo con este tema", señala.

¿Cuántos profesionales conforman el equipo de trabajo?

El equipo está compuesto de siete personas; una parte que revisa los mensajes, otro que hace las grabaciones y otro que publica los contenidos.

¿Cómo impacta personalmente la cantidad de accidentes que ve en sus plataformas digitales?

"Me pasa como a muchos médicos a lo largo de los años. Ya con tanto tiempo en esto, me siento como inmune a los accidentes que veo. Manejo los videos como si fuera una máquina; ya no me genera esos niveles de sensibilidad como al principio, aunque reconozco, que hay unos casos que sí te conmueven", comenta.

¿En qué consiste el resumen del día a día de Imprudencias RD?

Esto es una parte de Accidentes RD donde se publican las imprudencias viales que les envían los mismos seguidores. "Realizamos un resumen para que las autoridades (Digesett) puedan ver al imprudente y lo fiscalicen, independientemente de que ya haya pasado el hecho", explica Germoso.

¿Cuáles considera son los principales factores que inciden en los accidentes de tránsito en el país?

La seguridad vial se divide en tres etapas que son: el factor humano, el factor vehículo y el factor carretera. De estos, el 90 % de los accidentes pertenece al factor humano, es decir, una mala decisión del conductor cuando conduce en vía contraria, cuando decide irse en rojo, cuando hay exceso de velocidad, y conducir bajo los efectos del alcohol.

¿De qué se trata Código Vial?

Código Vial Podcast es un proyecto nuevo de Accidentes RD que nace a raíz de las dudas que tienen los seguidores que les escriben para saber sobre mecánica, seguro y qué tipo de vehículos conviene o no comprar. "En ese sentido, lo que hacemos es invitar a un experto en el área, según el tema, y le respondemos sus interrogantes", explica Germoso.

"Para poner un ejemplo, en una ocasión llevamos a una psiquiatra para que hablara sobre la violencia que se genera por un tema del tránsito, ella abordó este tema del que somos testigos prácticamente a diario. Somos testigos cuando vemos cómo una persona reacciona de forma violenta hasta por algo insignificante", dice.

¿Hacia dónde se proyecta Accidentes RD, además de su presencia en Instagram y Twitter?

"Queremos convertir nuestra plataforma Accidentes RD en el Google Maps o el Waze dominicano, donde se pueda consultar el tránsito. Que el dominicano se eduque a través de la misma, con respuestas relacionadas al tránsito, la movilidad, el transporte y la seguridad vial, teniendo como tres pilares fundamentales; informar, educar y consultar", proyecta Germoso.

Alianza Diario Libre y Accidentes RD

Con miras hacia mejoras y apoyo al tránsito de República Dominicana, Diario Libre y Accidentes RD llevan a cabo una alianza estratégica que busca hacer conciencia a los seguidores sobre la educación vial.

Esta alianza tiene dentro de sus propósitos compartir materiales audiovisuales, tomas aéreas desde un dron ante algún accidente de tránsito y localización en tiempo real de puntos estratégicos donde se generan congestionamientos vehiculares, entre otros temas del interés ciudadano.

Tanto Diario Libre como Accidentes RD tienen el interés de impactar a la sociedad a través de los audiovisuales, las informaciones y las cápsulas educativas que serán publicadas en las diferentes plataformas digitales.