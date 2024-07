El Caucus de Mujeres Dominicanas expresa profunda preocupación sobre la inmunidad de Donald Trump

El Caucus Nacional de Mujeres Dominicanas (CNDT) expresa su profunda preocupación y consternación por la reciente decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que otorga una considerable inmunidad al expresidente Donald Trump frente a la persecución penal por actos realizados durante sus últimos días en el cargo. Esta decisión, emitida el lunes pasado con una mayoría de votos de 6 a 3, sienta un precedente que podría retrasar significativamente cualquier juicio en su contra, particularmente en el caso presentado por el fiscal especial Jack Smith.

El fallo, leído por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, establece que los expresidentes gozan de "inmunidad procesal absoluta" por sus actos oficiales, mientras que los actos no oficiales no están cubiertos por dicha inmunidad. Sin embargo, la Corte ha delegado en los tribunales inferiores la tarea de distinguir entre la conducta oficial y la no oficial, lo que probablemente introducirá un retraso adicional antes de que Trump pueda enfrentar un juicio.

"Esta resolución no solo es un golpe a la integridad de nuestra democracia, sino que también otorga una protección casi monárquica a un individuo cuya capacidad de liderazgo ha sido ampliamente cuestionada, tanto emocional como mentalmente", dijo Zenaida Méndez, presidenta de la NDWC. "Estamos profundamente preocupados de que esta decisión establezca un precedente peligroso que podría usarse para justificar comportamientos futuros inapropiados por parte de figuras políticas de alto rango".

"Esta decisión de la Corte Suprema refuerza aún más una agenda gubernamental que erosiona profundamente los principios democráticos de nuestra nación y destaca el peligro inminente de un posible nuevo mandato de Donald Trump como presidente", agregó Méndez.

La NDWC insta a la comunidad y a los líderes políticos a reflexionar sobre las implicaciones de esta decisión y a unirse en la defensa de los principios democráticos que sustentan nuestra sociedad. "Continuaremos vigilantes y activos en nuestro compromiso con la justicia y la equidad, asegurando que todos los actores políticos, independientemente de su posición o poder, rindan cuentas por sus acciones; nadie, absolutamente nadie debe estar por encima de la ley", concluyó Méndez.

Acerca del Caucus Nacional de Mujeres Dominicanas: El Caucus Nacional de Mujeres Dominicanas (NDWC, por sus siglas en inglés) es una organización no partidista que une a activistas, académicas y defensoras en la búsqueda de una visión de una democracia inclusiva y efectiva. Como resultado, el Caucus promueve reformas que incluyen a todos los neoyorquinos y motivan la participación de todos en la sociedad civil. Somos defensores de la participación política igualitaria de género y trabajamos para fomentar una gobernanza responsable y receptiva.