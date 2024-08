Los africanos que provenían de Senegal y Mauritania, encontrados el pasado martes por un pescador de Río San Juan, salieron de África el pasado enero y pasaron más de seis meses en el mar.

Diario Libre contactó con una periodista senegalesa, que a su vez facilitó el contacto de Boubacar Seye, presidente de la ONG "Horizon Sans Frontèries". Él, que se encuentra en Senegal y se encarga de buscar a desaparecidos, está reunido con familiares de unos senegaleses desaparecidos en el momento de la llamada con Diario Libre.

"Hay mucha gente que se está buscando ahora mismo en Senegal. Hay mucha gente desaparecida, no sabemos dónde están. ¿Cómo han desaparecido? Se sabe que salieron... Han querido viajar a Europa, han cogido un barco, otra gente está en el desierto... es que no saben, ellos no saben. Es por eso que estamos buscando. ¿Si están muertos, si están vivos?, no lo sabemos", explica Boubacar.

A su lado, sentados en unas sillas, se encuentran los familiares de unos desaparecidos. Como los que salieron hace unos meses y llegaron a República Dominicana en fase de descomposición. En relación al caso que afecta a República Dominicana, Boubacar afirma que las 14 personas que se encontraron en Río San Juan partieron desde Mauritania entre el 22 y el 23 de enero.

¿Y usted cómo sabe que salieron en enero?

- "Sí, porque uno ha reconocido las cédulas que han encontrado, que han mostrado en la tele. Entonces, ha reconocido a esa gente... que salieron en enero. En Mauritania hay gente que ha reconocido las células", explica a Diario Libre.

¿Sabe cómo se organizan esos viajes?

- "Bueno, de forma clandestina. Hay gente que cobra dinero y luego los meten en el barco, se esconden y se van. Aquí nadie dice ´me voy mañana´. Por eso las familias están aquí muy desesperadas buscando. Porque nadie pide permiso para irse. Hay gente que está buscando dinero y luego ´poff´, se van".

¿Cuánto dinero suelen cobrar?

- "Bueno, un millón de francos, casi algo como 1,500 euros suelen pedir".

Antes de colgar la llamada, Boubacar expresa un especial interés en saber si la embarcación encontrada en República Dominicana contenía droga en el interior. "¿En el barco hubo droga? Me están haciendo muchas preguntas sobre eso", explica Boubacar.

"Sí, había tres paquetes de droga. Cocaína", respondemos.

Así pues, según las informaciones de Boubacar, que se encarga de buscar desaparecidos en Senegal, los 14 africanos que llegaron en estado esquelético a las costas de República Dominicana salieron entre el 22 y el 23 de enero. Pasaron más de seis meses en el mar, a la deriva. Lo más probable es que murieran de hambre y sed. Este problema sigue latente. Cada día desaparecen personas en Senegal y Mauritania. Nadie sabe cuántos africanos habrá ahora mismo a la deriva en el Atlántico por haber partido hacia Europa.

