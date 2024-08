El presidente Luis Abinader expresó su orgullo por la histórica victoria de Marileidy Paulino, quien ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, estableciendo un nuevo récord mundial en los 400 metros planos.

Al ser abordado por periodistas en Santiago, tras inaugurar la remodelación de la Casa de la Cultura, el mandatario no escatimó en elogios para la atleta.

"Todos debemos aplaudir esa gran hazaña que nos llena de orgullo a toda la nación. A mí me han llamado hasta presidentes de otros países para felicitarme por el trabajo de Marileidy", expresó Abinader, visiblemente emocionado, "es un orgullo nacional y también es un paradigma a seguir para la juventud dominicana".

El presidente compartió que, aunque estuvo un poco nervioso antes de la carrera, confiaba plenamente en Paulino.

"Yo estaba un poquito nervioso, pero confiado porque ella estaba muy segura de que iba a ganar y lo decía: por lo menos el oro. Y no solamente logró el oro, también rompió el récord", dijo Abinader, mostrando su satisfacción por el logro de la atleta.

En su mensaje, el presidente resaltó el impacto de este triunfo más allá del deporte, señalando a Paulino como un ejemplo para todos los jóvenes dominicanos.

"Yo siempre he dicho que la juventud dominicana no debe tener límites hacia lo que aspira. Ahí está el ejemplo de Marileidy. No solo en el deporte, sino también en el arte, la educación y la tecnología. Los jóvenes dominicanos pueden llegar donde quieran y tendrán el mejor apoyo del gobierno", afirmó.

Marileidy Paulino hizo historia en París al ganar los 400 metros planos con un tiempo récord de 47.60 segundos, superando la marca anterior de 47.99 segundos.

Con este triunfo, expertos afirman que Paulino se consolida como una de las más grandes atletas en la historia del deporte mundial y reafirma el potencial del talento dominicano en la escena internacional.