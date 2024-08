El par de anillos de boda de la mujer acusada de decapitar a su hija fue hallado junto al cuerpo

Este jueves se cumple una semana de la trágica muerte de la niña Eliana Frías García, quien supuestamente fue decapitada por su madre en su residencia en el sector Hainamosa, Santo Domingo Este. La cabeza fue encontrada en el baño de la habitación principal, mientras que el cuerpo estaba en el área de la cocina.

Según el documento acusatorio formulado por el Ministerio Público contra la madre, la médico militar Ana Josefa García Cuello, un par de anillos de boda pertenecientes a ella fueron hallados junto al cuerpo de la niña.

Uno de los anillos fue encontrado debajo del cuerpo y otro al lado de la pierna izquierda.

Además, el órgano acusador informó que los peritos encontraron varias prendas de vestir ensangrentadas.

El documento también precisó que el cuchillo, hallado en un solar baldío justo detrás de la habitación de la niña fallecida, mide aproximadamente 14 pulgadas. El hermano de la víctima, de 5 años, declaró a las autoridades que vio a su madre lanzar el cuchillo.

El niño, cuyo nombre se mantiene en reserva para proteger su integridad, también relató dónde se encontraba el cuerpo y describió la horrenda escena.

El juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, ordenó el martes 20 de agosto que la acusada cumpla un año de prisión preventiva en Najayo Mujeres y sea sometida a una evaluación psiquiátrica por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La mujer podría ser trasladada el próximo viernes a la cárcel de Najayo, ya que se espera la resolución que autorice la orden del juez.

Antes de iniciar la audiencia, García Cuello admitió haber cometido el crimen, asegurando que lo hizo por un mandato divino.

"A mi muchachita de seis años, el diablo me dijo... No, Dios me dijo que tomara un cuchillo y le cortara la cabeza a mi muchachita", declaró.

Al salir de la audiencia, Ana Josefa salió furiosa, gritando a su esposo, Esmerlin Frías, que la tomara por el cuello y que quería irse con él.

Además, expresó temor por perder el embarazo que asegura tener.