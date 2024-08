El MNRD asegura que los recicladores estarían en peligro con el cierre previsto de 30 vertederos

El cierre previsto para 30 vertederos por todo el país, como explica el Movimiento Nacional de Recicladores (MNRD), plantea un "desafío significativo" para las familias que dependen del reciclaje para subsitir. Esta medida, tomada como parte de un esfuerzo para mejorar la gestión de residuos, amenazaría con dejar a cientos de mujeres y trabajadores extranjeros en una situación de extrema precariedad económica y social. El coordinador nacional para el MNRD, Robinson García Silfa, asegura que "no se está implementando una transición justa que permita que los compañeros, no necesariamente tengan que continuar en los vertederos, pero sí que pueda existir un modo de reciclaje local, en las viviendas, para que puedan adquirir esos materiales".

El coordinador nacional denuncia que "no se les da una explicación clara de hacia dónde irían al salir de los vertederos. Cuáles serían las posibilidades que tendrían de adquirir un empleo (...) La mayoría de los compañeros recicladores en los diferentes vertederos no tienen el grado de educación como para decir 'tenemos esta posibilidad porque tenemos este conocimiento'". Según un informe del MNRD, el 63 % de estos trabajadores son analfabetos, y un 30 % no ha completado la educación primaria, lo que limitaría las oportunidades laborales.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/30/30082024-liga-municipal---luduis-tapia2.jpg El coordinador nacional para el MNRD, Robinson García Silfa. (LUDUIS TAPIA)

Desde el Movimiento aseguran que este cierre de los vertederos privaría a los trabajadores de su principal fuente de ingresos. Además, particularmente, la situación de las mujeres recicladores preocupa al MNRD, pues no solo tienen una alta tasa de alfabetismo con un 65 %, sino que también no tienen "documentos legales que les permitan acceder a la seguridad social" aseguran. "Muchas son el único sustento de sus familias y se verán obligadas a buscar alternativas laborales en un mercado ya de por sí desfavorable, agravando su vulnerabilidad" explican.

Solución presentada

Ante esta problemática, desde el Movimiento Nacional de Recicladores han presentado una serie de medidas recomendadas como solución al informe presentado. "El cierre de los vertederos en la República Dominicana podría tener un impacto devastador si no se acompaña de políticas inclusivas y de apoyo a las comunidades afectadas" asegura.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/30/30082024-liga-municipal---luduis-tapia10.jpg Presentación del informe y soluciones para los recicladores. (LUDUIS TAPIA)

Las recomendaciones son:

Educación y captación: implementar programas de alfabetización y educación para adultos accesibles y adaptados, enfocados en los recicladores, con especial atención en mujeres y trabajadores de origen haitiano. Acceso a documentación legal: facilitar éste acceso para los que son de origen hatiano, garantizando también su inclusión en la seguridad social y otros servicios gubernamentales para disminuir su vulnerabilidad. Erradicación del trabajo infantil: implementar medidas estrictas, garantizando que los niños puedan acceder a la educación y tengan condiciones más seguras y saludables. Mejora de condiciones laborales: crear espacios seguros y adecuados en los vertederos o fuera de ellos para que los recicladores puedan continuar su labor en mejores condiciones. Apoyo social y beneficios: ampliar el acceso a beneficios sociales como un seguro médico, tarjetas de ayuda económica y demás programas de asistencia gubernamental. Las mujeres deben ser una prioridad en esto, para asegurar su bienestar familiar. Reconocimiento y registro: establecer un registro nacional de recicladores para permitir su reconocimiento oficial y se eles otorgue derechos laborales y sociales.

La vicepresidenta de Desarrollo Social de la Liga Municipal Dominicana, Mairelin García, declaró a favor de éstas medidas, afirmando que "les damos asistencia técnica y de planificación a todas las alcaldías a nivel nacional".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/30/30082024-liga-municipal---luduis-tapia15.jpg La vicepresidenta de Desarrollo Social de la Liga Municipal Dominicana, Mairelin García. (LUDUIS TAPIA)

En preguntas a los medios sobre si esto supondría un buen o mal impacto, García confesó que será algo positivo "porque justamente estamos regulando la gestión de los residuos sólidos y estamos trabajando con los recolectores informales para que ellos se asocien, creen gremios y se puedan formalizar y registrar en todos los ayuntamientos". En última instancia, explicó que la Liga Municipal Dominicana, junto a las entidades asociativas, trabajan con los alcaldes para la remediación en la gestión de los residuos sólidos.

El MNRD avisó que el cierre de los vertederos podría tener un "impacto devastador" si no se acompaña de políticas inclusivas y de apoyo a las comunidades afectadas.

"El gobierno y las organizaciones sociales deben actuar de manera coordinada para evitar que esta medida agrave las condiciones de pobreza y exclusión social de miles de personas que dependen del reciclaje para sobrevivir" resaltó García.

Leer más Alcaldía de Santo Domingo Este utiliza furgones para eliminar vertederos