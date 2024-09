Paula Santana, la mujer asesinada cuyos verdugos siguen en las calles

Paula Santana tenía un sueño: ser azafata. Estudiaba en el Inter Aviaton Services (Lasca) y le faltaban pocos meses para acabar sus estudios. Mientras se preparaba para ser azafata, trabajaba en la empresa Integer Holdings Corp, lugar donde fue violada, asesinada y abandonada en una alcantarilla.

Paula trabajaba de noche, ingresaba a las 11:00 p.m. y terminaba su turno a las 6:00 de la mañana. Durante el día, dormía y estudiaba. En el trabajo todo iba bien, menos una cosa: había un compañero que presuntamente la acosaba. La hermana de la joven, Johanny Escalante, expresó que Paula había denunciado a Recursos Humanos el acoso. Sin embargo, las autoridades de la empresa no le dieron importancia.

Han pasado más de 6 meses del asesinato de la joven y la justicia dominicana no es capaz de poner luz en la oscuridad de los hechos de aquella noche. El caso se ha archivado, la familia de la víctima ya no tiene fuerzas para hablar y unos asesinos están libres, caminando por las calles.

El asesinato

El 21 de febrero, como todos los días, Paula fue al trabajo. A las 11:00 p.m. llegó a su puesto de trabajo. Parecía una noche normal: con la misma gente, el mismo lugar, el mismo clima. Todo estaba dispuesto como el día anterior. Sin embargo, algo iba a ocurrir y nadie iba a ser testigo de ello: ni personas, ni cámaras. Delincuentes impunes.

Sobre la 1:30 de la madrugada, iniciando el 21 de febrero, Paula salió de la oficina para ir al baño. Esa fue la última vez que la vieron con vida.

Fue encontrada muerta ese mismo día en una alcantarilla de la empresa, dentro de la zona franca de Las Américas, en Santo Domingo Este. El cuerpo tenía señales de violencia. Según el informe de la Policía Nacional, fue violada y estrangulada por unos individuos que, a día de hoy, más de 6 meses después, siguen libres debido a una investigación policial pobre que no esclarece nada.

Los acusados

En esta historia la falta de pruebas lo complica todo. Cuando se supo de su muerte, hubo un primer sospechoso. Se trataba de Santos Manuel de Jesús Rosso, el joven de 23 años que Paula, cuando aún vivía, denunció a Recursos Humanos por presunto acoso. Sin embargo, la Policía lo desvinculó del caso porque no se encontraron pruebas en su contra. Una persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Si no hay pruebas, no hay caso. Por esto eran tan importantes las cámaras de seguridad de la empresa Integer Holdings Corp.

El abogado de los familiares de la asesinada explicó que en las grabaciones "se ven dos personas arreglando un cuerpo, pero no se distinguen. Inacif limpió el sistema, pero no logró que las personas se vean claramente para poderlas identificar".

El primer error de dicha empresa fue pasar por alto una denuncia de acoso de una empleada. El segundo, tener un sistema de seguridad que no protege a los trabajadores. Paula fue víctima de dos verdugos. Curiosamente, dos personas no estaban en sus puestos aquella noche.

Los dos sospechosos que estuvieron meses cumpliendo preventiva

Aquella noche, Paula salió sobre la 1:30 a.m. para ir al baño, fue la última vez que la vieron con vida, y había dos empleados de Integer Holdings Corp que no estaban en sus puestos.

"Tanto Joaquín Alexander Hidalgo, quien desempeña como seguridad en esa planta, como el joven Álex Elvin Cruz, quien encontró el cuerpo sin vida de Paula en la alcantarilla, fueron identificados como las personas que en horas de la madrugada del 21 de febrero no estaban en sus puestos de trabajo", indicaba el documento de solicitud de medida de coerción.

Ellos dos fueron los principales sospechosos del asesinato. Primero, porque no estaban en sus puestos de trabajo en el momento del crimen. Segundo, porque en las grabaciones se apreciaban dos personas. Dos coincidencias extrañas.

Sin embargo, ninguno pudo ser juzgado, por falta de pruebas. Cumplieron prisión preventiva durante más de 6 meses. Se les otorgó la libertad el pasado 12 de septiembre, luego de que el Ministerio Público archivara el caso.

La empresa, por su parte, fue sancionada por el Ministerio de Trabajo por "faltas graves y muy graves en seguridad y salud en el trabajo". Además, se ordenó no utilizar la nave de la empresa donde ocurrió el hecho, "como forma de garantizar la seguridad de los demás trabajadores".

La familia no quiere hablar

Tras seis meses de investigación policial, la familia de la fallecida aún no tiene respuestas. Lo único que sabe es que Paula fue asesinada, posiblemente a manos de dos verdugos (por las grabaciones de seguridad), y que aún siguen libres.

La Policía, tras más de medio año investigando el caso, no ha podido iluminar unos hechos oscuros que acabaron con la vida de una inocente. Con esta injusticia la familia de Paula ya no quiere hacer declaraciones públicas. Es difícil, sobre todo cuando sabes que los asesinos de tu hija están libres, impunes, anónimos.

Diario Libre contactó con el abogado de la familia, Marcos Josías Alcántara, para valorar la resolución que dictaminó el Ministerio Público en la que archiva el caso.

Alcántara explicó que "lo que expresa este archivo provisional es que no tiene pruebas suficientes, contundentes y fehacientes para una acusación directa contra esos jóvenes (los acusados Joaquín Alexander Hidalgo y Alex Elvin Cruz".

Además, entiende que el órgano persecutor solamente se basó en el informe de Inacif. "Una investigación no solo se basa en el informe de Inacif, hay formas de investigar porque hay más personas y hay una empresa donde hay muchos empleados", añadió.

El pasado 21 de febrero Paula Santana fue asesinada y la justicia, seis meses después del hecho, es incapaz de ofrecer conclusiones. Una injusticia que ha dejado a dos asesinos sueltos, impunes, y deja en evidencia la capacidad de investigación del Ministerio Público.

Leer más Tres meses de prisión preventiva contra acusados de matar a Paula Santana Escalante