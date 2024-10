El nuevo director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, anunció este martes la creación de un reglamento y protocolo para las jornadas de detener a los migrantes en condición de ilegalidad, utilizando el uso proporcional de la fuerza, y señaló que no permitirá "excesos" contra los extranjeros.

En su primera reunión con el personal de control migratorio de la entidad, el funcionario informó también que serán actualizados los ejercicios de control migratorio y los protocolos de interdicción e impartirán entrenamientos y programas de capacitación para que puedan actuar con mayor listeza operacional y así contribuir al fortalecimiento institucional.

Enfatizó que enfocará su gestión en defender la dominicanidad de "punta a punta, en todo el territorio nacional y las islas que lo componen".

"Yo no quiero escuchar ni ver acciones de macuteo, yo no quiero camiones de Migración parados en los montes haciendo transacciones con inmigrantes irregulares. El que no esté dispuesto a asumir el código de ética y los principios y las directrices que ha dado el presidente Luis Abinader en este ámbito de control migratorio, mejor que abandone el barco" Lee Ballester Director de Migración “

Una nota de prensa indica que "en su primera reunión con el personal de control de migratorio de la DGM fue enérgico al indicar a los agentes de interdicción que deben ser celosos de la imagen institucional cuando detengan a los extranjeros en condición irregular y que no deben permitir que sus compañeros se aparten de las normas éticas de la institución que comenzó a dirigir a partir de este lunes".

El vicealmirante precisó que los agentes migratorios deben "inspirar" respeto ante la sociedad con sus actuaciones en tan importante labor, porque su trabajo está bajo la atención mundial.

De igual manera, les exhortó a realizar sus operaciones con firmeza pero apegados a las leyes y a los derechos humanos.

En el encuentro con el personal de control migratorio, escuchó las inquietudes de los miembros que componen esa dirección y aseguró que revisará las capacidades operativas, centros de acopios, tiempo de desplazamiento y condiciones de los vehículos y todas las medidas que contribuyan a la mejoría cualitativa y cuantitativa para eficientizar las operaciones de interdicción migratoria.