Parientes se quejan por la detención de menores en los operativos reforzados de Migración

Este domingo es el cuarto día de los operativos mixtos para la deportación de haitianos indocumentados en el país, que ha lanzado el gobierno para lograr una meta de hasta 10,000 a la semana, ante los limitados resultados de la misión de paz en Haití.

Siendo poco más de las 11 de la mañana, decenas de personas se aglomeraban en la entrada del Centro de Acogida Vacacional de Haina. La angustia y la desesperación era visible en los familiares, amigos y allegados que tenían hasta 10 horas esperando por noticias de aliento, sin esperanza alguna.

Una madre se trasladó desde La Romana porque "subieron al camión" a sus hijos mellizos, menores de edad, cuando estos regresaban de prácticar béisbol, el sábado a las 11 de la mañana, en el sector Villa Hermosa de la citada provincia.

"Ellos son morenitos, pero son muchachos buenos. Los vecinos se opusieron, pero los agentes no hicieron caso y se los llevaron", dijo Manuela Martínez entre lágrimas, enfatizando que no tiene recursos para estar movilizándose a la capital, mientras mostraba el acta de nacimiento de sus vástagos.

Otro caso es el de Joan Mercedes, quien tiene un hijo de 17 años detenido en el centro. El menor se dirigía al colmado a las 8 de la noche, cuando fue abordado por los agentes. Aunque este insistió que era menor y dominicano, lo ignoraron. Tres horas después ya estaba retenido con los otros extranjeros.

"No es justo que a un menor lo encarcelen como si fuese un delincuente, y más con otros nacionales haitianos. He hablado con él varias veces y me dijo que no ha comido nada, pero tampoco nos dejan entrar. Uno no sabe qué hacer", indicó.

Señaló que le explicaron que el encargado para estos casos es el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), de los cuales no tienen opinión alguna. Diario Libre contactó a la institución, pero esta aún no emite una declaración.

Abren y cierran las enormes puertas del centro, pero es para la entrada y salida de vehículos, y para ahuyentar a los que se acercan a preguntar desesperados por algún hijo, hermano, primo o amigo.

Juan Pérez manifestó que el sábado en la noche su sobrino cayó preso por una redada de la Dirección General de Migración. Le mostraron el acta de nacimiento que certifica su nacionalidad dominicana, pero dijo que la comunicación es "nula", porque no dicen nada y eso les preocupa.

De acuerdo con una fuente, este domingo los operativos se iniciarán a partir de la 2:30 de la tarde y se extenderán hasta las 8 de la noche. Junto con la Dirección General de Migración participan la Policía y las Fuerzas Armadas.