Se registra incidente con dominicano durante operativos de deportación de haitianos

En el marco de los operativos realizados por las autoridades para la deportación de ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular, se han registrado algunos incidentes, uno de ellos involucra a un dominicano detenido por error el pasado domingo.

Reporteros de Diario Libre se trasladaron al Centro Vacacional de Retención de Haina, en donde se encontraba retenido César Cruz, un dominicano residente en Santo Domingo.

Cruz formaba parte de un grupo de personas que, tras ser depurado, se disponían a salir del recinto. Al hablar brevemente con la prensa, Cruz sostuvo que fue apresado el domingo en Santo Domingo. "Yo me sentí mal (con la situación) pero pregúntele a los haitianos", manifestó el hombre previo a marcharse.

Diario Libre contactó a la Dirección General de Migración, a los fines de obtener alguna información sobre el incidente. A través de su departamento de Comunicaciones, la entidad señaló que la detención de Cruz fue un "incidente aislado".

Agregó que el hombre fue detenido debido a que su documentación "estaba medio borrosa, no estaba en condiciones". Personal de Migración sostuvo que mientras Cruz se encontraba en el Vacacional, se contactó a la Junta Central Electoral, donde se confirmó que se trataba de un error, por lo que procedieron a liberarlo.

"Los que me agarraron pedían dinero"

Además del dominicano, fue liberado del recinto Marson Steven, de 20 años, quien, según sus familiares, contaba con "su pasaporte y carnet". Al narrar su experiencia en el centro, el joven explicó: "En el lado en donde yo estaba no me encontraba mal, no sé del otro lado, donde estaban los otros". Steven indicó que las autoridades le dieron alimentos mientras estuvo detenido.

Consultado sobre las circunstancias en las que fue detenido, el joven expresó que los agentes que lo retuvieron le pedía dinero (5,000 pesos). "Yo les dije que no les iba a dar nada porque estoy legal, ellos se quillaron por eso y me trajeron para acá", narró.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/21/whatsapp-image-2024-10-21-at-5.16.03-pm.jpeg Jeson Casime esperaba información sobre su hijo menor de edad detenido. (NEAL CRUZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/21/whatsapp-image-2024-10-21-at-5.16.04-pm.jpeg Tras ser depurado, Marson Steven fue liberado del recinto. (NEAL CRUZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/21/whatsapp-image-2024-10-21-at-5.16.03-pm--1.jpeg Algunos pasaban documentación a sus familiares detenidos. (NEAL CRUZ )

El caso de un menor detenido

A las afueras del recinto se encontraba Jeson Casime, residente en Buenos Aires de Herrera junto a su hijo Roberto, de 16 años. El hombre manifestó que su vástago fue detenido el domingo a las 7 de la mañana dentro del negocio que tiene, en el referido sector.

Casime, quien dijo contar con "pasaporte y carnet", explicó que los documentos de su hijo están en poder de la madre del menor, quien se encuentra en Haití.

"Si lo deportan a Haití ¿a dónde lo mandarán?, él no conoce mi país, no sabe a dónde ir. A mí me podrían deportar y yo sé dónde viví, pero él se crió aquí, está estudiando aquí, él lo hace todo aquí", expresó el extranjero.

La Dirección General de Migración informó que en los primeros 17 días de este mes de octubre ha reconducido a Haití a 23,535 migrantes haitianos, "en promedio, 1,384 personas por día". Se prevé que para este martes la entidad presente un nuevo reporte sobre las deportaciones.