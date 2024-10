Este sábado, la Asamblea Nacional Revisora se reúne para iniciar el proceso de proclamación de la nueva Constitución, que entrará en vigor y traerá cambios fundamentales en los ámbitos congresuales, electorales y judiciales.

La asamblea comenzó con un retraso de una hora y 38 minutos. Hasta las 3:42 de la tarde, estaban presentes 19 senadores y 132 diputados.

Además, se informó que diez congresistas presentaron excusas por su ausencia: Félix Ramón Bautista, Alexis Victoria Yeb, Héctor Acosta Restituyo, Carlixta Carolina Paula de la Cruz, Juan Bolívar Cuevas, Robinson de Jesús Díaz, Daritza Felicidad Zapata Díaz, Wandy Modesto Batista Gómez, Jacobo Ramos y Mayobanex Martínez.

Durante la sesión, los asambleístas realizarán una lectura exhaustiva de las disposiciones y modificaciones de esta Constitución renovada.

Después de leer el texto de la Carta Magna, los asambleístas deberán hacer la proclama de la Constitución, que estará vigente a partir del domingo.

Aunque los asambleístas fueron convocados por el presidente de la Asamblea, Ricardo de los Santos, no todos asistirán. Los opositores de la Fuerza del Pueblo anunciaron que no irán en la proclamación de la Constitución por estar en desacuerdo con el texto y porque, según dijeron, el proceso no fue consensuado con las otras organizaciones contrarias al Partido Revolucionario Moderno (PRM).