Paliza y Freund defienden que el Gobierno exija a empleados públicos reportar pagos de luz y agua

El Ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el propio ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, defendieron la noche de este jueves la circular que exige a los empleados públicos reportar ante las instituciones en que trabajan las facturas de pago de los servicios de electricidad y agua.

Ambos utilizaron su cuenta en la red social X para expresar sus consideraciones sobre esta circular que emitió este jueves el Ministerio de Administración Pública (MAP).

Paliza dijo que, así como el Gobierno exige a los ciudadanos pagar por los servicios públicos, los funcionarios deben dar el ejemplo honrando estos compromisos.

"En este gobierno siempre cumplimos con nuestras obligaciones, si le pedimos a la ciudadanía que pague por los servicios públicos que recibe, nuestros funcionarios deben ser los primeros en dar el ejemplo. ¡No como ocurría antes!", expresó en su cuenta en la red social X.

De su lado, Freund explicó el motivo de la polémica circular.

"El objetivo de la circular 018031 es levantar información para planificaciones diversas y conocer el perfil del consumo. La disciplina entra por casa, y es compromiso del gobierno siempre dar el ejemplo en el cumplimiento de las obligaciones que se exigen a los ciudadanos", explicó el titular de la entidad rectora de la administración pública.

El MAP instruyó a las direcciones de recursos humanos de las instituciones públicas recopilar los datos sobre el cumplimiento de pago de servicios públicos, como el agua y la energía eléctrica, por parte de los empleados del Estado.

Paliza emitió estas declaraciones a raíz de la instrucción de un levantamiento sobre el cumplimiento de pago de los servicios de electricidad y agua por parte de los empleados de instituciones gubernamentales.

El MAP otorgó un plazo de 15 días laborales para que las entidades recopilen la información respecto a si los servidores públicos tienen contrato de energía eléctrica y de servicio de agua potable, y si no lo tienen a su nombre deberá especificar a nombre de qué familiar está.

Transgrede constitución

Ante esta instrucción, abogados constitucionalistas consultados por Diario Libre advirtieron que este requerimiento del MAP no tiene base legal y viola el derecho a la intimidad consagrado en al artículo 44 de la Constitución.

El abogado Juan Castillo Pantaleón indicó que las leyes Orgánica de Administración Pública No. 247-12 y la de Función Pública No. 41-08 no establecen como un deber del servidor público informar a su superior sobre el pago de sus compromisos particulares.

A su vez, el experto constitucional Cirilo Guzmán, indicó que el MAP se extralimitó con esta circular y si el objetivo es que todos los servidores públicos paguen debidamente estos servicios, las empresas distribuidoras de electricidad tienen el mecanismo para el cobro o, en su defecto, suspensión del servicio.

Castillo Pantaleón señaló que la circular del MAP no ofrece una explicación clara de qué hará con los datos recopilados y que, en todo caso, el servidor que ofrezca esta información lo puede hacer únicamente de manera voluntaria y consentida, reconociendo que ninguna normativa vigente lo obliga a ceder esta información.