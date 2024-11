El MAP aclara que reporte sobre pago de la luz y el agua es voluntario para los empleados públicos

El MAP señaló que no se aplicará ninguna

Abogados dicen era ilegal

Luego de que el MAP anunciara la circular que instruía sobre la realización de un levantamiento sobre el cumplimiento de pago de los servicios de electricidad y agua por parte de los empleados de instituciones gubernamentales, con fecha del 31 de octubre, abogados consultados por Diario Libre advirtieron que el requerimiento no tenía base legal y violaba el derecho a la intimidad consagrado en el artículo 44 de la Constitución.

Afirmaron que la única manera en que el servidor pueda ofrecer esta información es de forma voluntaria y consentida.

El abogado Juan Castillo Pantaleón indicó que las leyes Orgánica de Administración Pública No. 247-12 y la de Función Pública No. 41-08 no establecen como un deber del servidor público informar a su superior sobre el pago de sus compromisos particulares.

A su vez, el experto constitucional Cirilo Guzmán señaló que el MAP se extralimitó con esta circular y, si el objetivo era que todos los servidores públicos paguen debidamente estos servicios, las empresas distribuidoras de electricidad cuentan con mecanismos para el cobro o, en su defecto, la suspensión del servicio.

Pantaleón destacó que la circular del MAP no ofrecía una explicación clara sobre qué se haría con los datos recopilados y que, en todo caso, el servidor que ofreciera esta información lo puede hacer únicamente de manera voluntaria y consentida, reconociendo que ninguna normativa vigente lo obliga a ceder esta información.