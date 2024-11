Unicef destaca los desafíos y oportunidades para la niñez en República Dominicana

En el marco del Día Mundial de la Infancia, conmemorado anualmente el 20 de noviembre en todo el Mundo, Unicef reconoció que la República Dominicana enfrenta desafíos significativos en el bienestar y en el desarrollo de sus niños y niñas. Este día es una oportunidad crucial para reflexionar sobre la situación de la niñez en el país, al destacar los logros alcanzados y señalar las áreas que requieren atención urgente.

"Los derechos de la infancia son la base sobre la cual se construye un futuro justo y equitativo; protegerlos es nuestra responsabilidad más sagrada", aseguró Carlos Carrera, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en el país.

En este 2024 se celebran los 35 años de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas justo el 20 de noviembre de 1989. Este tratado internacional ha sido un hito en la protección y promoción de los derechos de los niños en todo el mundo. Es el tratado internacional que más países han suscrito en la historia. A continuación, se destacan logros y retos que Unicef ha señalado en relación con este aniversario.

"A lo largo de estos últimos años, la Convención sobre los Derechos del Niño ha impulsado avances importantes en la promoción de los derechos y el bienestar de los niños en todo el mundo. Sin embargo, los desafíos persisten, especialmente en temas como la pobreza, las desigualdades, el impacto del cambio climático y la protección contra la violencia. Para Unicef, seguir avanzando en la implementación de la Convención requiere un compromiso renovado de los gobiernos, la sociedad civil y las comunidades para garantizar que todos los niños, sin importar su situación, puedan vivir una vida plena y digna", agregó el representante.

Situación de la infancia en República Dominicana

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar-MICS 2019), los niños y niñas de República Dominicana siguen enfrentando retos importantes en diversas áreas críticas para su desarrollo. Uno de los principales desafíos es la tasa de mortalidad neonatal, que, a pesar de los avances, sigue siendo una preocupación en el país.

Además, el mencionado informe resalta que un porcentaje significativo de los niños y niñas no cuenta con acceso adecuado a servicios esenciales como la educación y la salud. Por ejemplo, casi 1 de cada 5 niñas no termina el primer ciclo de secundaria, y casi 4 de cada 10 no logran completar el segundo ciclo. Estas cifras son alarmantes y evidencian la necesidad de fortalecer los sistemas educativos y garantizar que todos los niños y niñas tengan acceso a una educación de calidad.

Logros de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)

Reducción de la mortalidad infantil: Desde la adopción de la CDN, ha habido avances significativos en la reducción de la mortalidad infantil. Entre 1990 y 2022, las tasas de mortalidad de niños menores de cinco años se redujeron en un 60%, gracias a mejoras en el acceso a servicios de salud, inmunización y nutrición.

Acceso a la educación: La matriculación neta en la educación primaria ha pasado del 82% al 89%. Más niños que nunca asisten a la escuela, y la brecha entre niñas y niños en términos de acceso educativo ha disminuido en muchas regiones, lo que favorece la equidad de género.

Protección contra el trabajo infantil: Se han implementado leyes y políticas que prohíben y combaten el trabajo infantil en muchos países. Según UNICEF, la proporción de niños involucrados en trabajos peligrosos ha disminuido, aunque aún queda mucho por hacer.

Avances en los derechos de los niños con discapacidad: La Convención sobre los Derechos del Niño ha inspirado reformas legales y políticas en muchos países para proteger los derechos de los niños con discapacidad, garantizando su acceso a la educación y servicios de salud, promoviendo su inclusión en la sociedad.

Mejoras en la legislación internacional: Más de 190 países han ratificado la Convención, lo que ha impulsado la creación de marcos legales nacionales que protegen los derechos del niño, como el derecho a la salud, educación, protección contra la violencia y participación en la toma de decisiones.

Retos actuales y futuros

Pobreza infantil: A pesar de los avances, uno de cada seis niños en el mundo vive en la pobreza extrema, lo que afecta gravemente su acceso a la educación, la salud y otros derechos esenciales. La pobreza sigue siendo una barrera crítica para el desarrollo infantil.

Desigualdades persistentes: Aunque ha habido mejoras globales, las desigualdades entre los niños en diferentes regiones y dentro de los países siguen siendo grandes. Los niños en áreas rurales, en situación de conflicto, pertenecientes a minorías étnicas o con alguna discapacidad suelen tener menos acceso a servicios básicos como salud y educación.

Impacto del cambio climático: El cambio climático está afectando gravemente el bienestar infantil, con millones de niños expuestos a desastres naturales, falta de acceso a agua potable y problemas de salud relacionados con el clima. Proteger a los niños frente a estos riesgos es un desafío global urgente.

Crisis de refugiados y migración infantil: Millones de niños están desplazados debido a conflictos armados, violencia o desastres naturales. Estos niños son particularmente vulnerables a la explotación, el abuso y la falta de acceso a servicios esenciales.

Violencia y abuso: A nivel mundial, muchos niños todavía son víctimas de violencia física, psicológica y sexual. Los esfuerzos para erradicar la violencia en el hogar, las escuelas y las comunidades han sido insuficientes en muchos países.

Acceso limitado a la educación secundaria: Aunque la educación primaria ha mejorado, muchos adolescentes aún enfrentan barreras para acceder a la educación secundaria, lo que limita sus oportunidades futuras. Además, la calidad educativa sigue siendo un desafío, especialmente en países en desarrollo.

Tecnología y protección infantil: El uso de la tecnología plantea nuevos desafíos, como el acceso a contenido inapropiado, el ciberacoso y la explotación en línea. Es necesario un enfoque integral para proteger a los niños en el entorno digital.

Desigualdad y vulnerabilidad en la infancia

La desigualdad también se manifiesta en el acceso a recursos tecnológicos y oportunidades educativas. Alrededor del 90 % de las adolescentes y mujeres jóvenes en países de renta baja no utilizan Internet, mientras que sus compañeros varones tienen el doble de probabilidades de acceder a la red. Esta brecha digital limita las oportunidades de aprendizaje y desarrollo de las niñas, perpetuando ciclos de desigualdad.

En cuanto al trabajo infantil, los niños y niñas de 5 a 14 años en territorio dominicano dedican millones de horas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, una carga que afecta su bienestar y su derecho a la educación y al juego.

Oportunidades para el futuro: Invertir en la infancia

"A pesar de estos desafíos, existen enormes oportunidades para mejorar la situación de la infancia en la República Dominicana. Invertir en la salud, así como en los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes, por ejemplo, puede generar beneficios económicos significativos. Cada dólar invertido en estas áreas puede generar hasta 120 dólares en beneficios, lo que se traduce en una mejora de la salud, un aumento de las oportunidades económicas y un mejor bienestar general para los niños y niñas", aseguró Carrera.

Asimismo, remarcó: "Además, se ha demostrado que por cada año adicional de educación secundaria que recibe una niña, sus ingresos potenciales aumentan entre un 10 % y un 20 %. Esto no sólo mejora la productividad económica, sino que también reduce los índices de pobreza y mejora el bienestar general".

Medidas urgentes

"En este Día Mundial de la Infancia, Unicef y otras organizaciones hacen un llamado urgente a las autoridades y a la sociedad en general para que se comprometan a mejorar la vida de los niños y niñas en República Dominicana. Es fundamental garantizar que todos los niños tengan acceso a una educación de calidad, protección contra el trabajo infantil y violencia, y acceso a servicios de salud que promuevan su desarrollo integral", remarcó el representante del organismo internacional.

De igual forma, el vocero aseveró en que: "la infancia es una etapa crucial que define el futuro de cualquier sociedad. Asegurar el bienestar y el desarrollo de los niños y niñas hoy es invertir en un futuro más próspero, equitativo y sostenible para Quisqueya".