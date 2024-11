Moradores del sector La Florida, específicamente en la intersección de las calles 27 de Febrero y Úrsula Morel, en Higüey, provincia La Altagracia, hacen un llamado urgente a las autoridades ante el desbordamiento de dos cloacas que afecta a la comunidad desde hace décadas.

Según testimonios de los residentes, el problema persiste desde hace más de 40 años, agravando las condiciones de vida de los habitantes. Margarita Reyes, vecina afectada, explicó que debe usar mascarilla dentro de su hogar para mitigar el hedor. "Sufro de asma y tengo que mantener las puertas cerradas para evitar que el olor invada toda la casa, incluso las habitaciones," expresó.

La situación ha generado un impacto directo en la salud de los vecinos y en la seguridad del área. Felilia Gómez, otra residente, relató que el agua contaminada se filtra en las viviendas y le ha causado problemas dermatológicos. "Mis pies están llenos de mazamorra y hongos de sacar agua contaminada. Ya no aguantamos más," denunció.

Además de los problemas de salud, los vecinos han señalado riesgos adicionales. Víctor Franco destacó que muchos niños y jóvenes transitan diariamente por esa calle para llegar a un centro educativo cercano, el Colegio La Salle. "Es inhumano que tengan que pisar agua contaminada para ir a clases. Las noches son peores, el olor se intensifica y vivimos en zozobra," aseguró.

El desbordamiento no solo afecta a los residentes, sino también al comercio local. Juan Alberto Cedeño explicó que varios negocios, incluidos colmados y frituras, están viendo mermadas sus actividades debido al mal olor y las condiciones insalubres. "El agua que sale de la cloaca está dañando el asfalto y creando limo, lo que hace que la calle sea resbaladiza y peligrosa," agregó.

Los comunitarios han tenido que improvisar soluciones temporales, como colocar escombros para tapar los hoyos de las cloacas, ya que las tapas están rotas o inexistentes. Además, denuncian la falta de iluminación en la zona, lo que aumenta el riesgo de accidentes, especialmente durante la noche.

La comunidad exige a las autoridades competentes, tanto municipales como provinciales, que actúen de inmediato para resolver este problema, que no solo pone en riesgo la salud de los habitantes, sino también su seguridad. "No podemos seguir viviendo en estas condiciones. Pedimos una solución definitiva, no más parches," concluyó Margarita Reyes.

INAPA asegura que trabaja en solución al desbordamiento de cloacas en La Florida

Con relación al tema, Lenin Carpio, director regional del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), informó que la institución está elaborando un presupuesto para dar solución a la problemática del desbordamiento de cloacas en el sector La Florida, Higüey.

Carpio explicó que un equipo técnico está siendo preparado para atender la situación y aseguró que los trabajos comenzarán mañana. "Hoy estamos limpiando algunas cloacas que se han obstruido tras las lluvias debido a la acumulación de agua y sedimentos provenientes de los patios de las casas," declaró.

El funcionario señaló que uno de los problemas principales radica en que los imbornales de aguas pluviales están conectados a la red de cloacas sanitarias, lo cual calificó como una medida inadecuada. "Es una locura, porque estas tuberías están diseñadas para fines distintos. La red sanitaria no debería recibir la carga hidráulica de las lluvias en el municipio," afirmó.

Carpio criticó el diseño del sistema sanitario en Higüey, calificándolo como "un disparate" por no cumplir con los estándares necesarios para una gestión adecuada de las aguas residuales y pluviales.

Destacó que, en los últimos días, han intervenido más de cuatro alcantarillas en otros sectores de Higüey, incluyendo Cambelén, Sabina y Juan XXIII, como parte de un esfuerzo para mitigar los problemas en la red sanitaria de la localidad.