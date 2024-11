César Efraín espera conocer y abrazar a su madre, quien lo abandonó hace 48 años

Dicen que el corazón nunca olvida, y César Efraín González Ureña mantiene el deseo de conocer y encontrar a su madre. Aunque lo dejó al nacer y solo la vio una vez cuando tenía siete años, el 27 de octubre de 1983, cuando ella asistió la velorio de su padre, guarda la esperanza de volver a verla, aferrándose a las pocas memorias de aquel fugaz encuentro.

A pesar del tiempo, González Ureña asegura que mantiene la esperanza de reencontrarse algún día y poder abrazarla.

En una entrevista con Diario Libre, confesó su mayor temor: morir sin haberla conocido. Desde 2019, ha enfrentado al menos cinco accidentes cerebrovasculares (ACV), los cuales han deteriorado su salud y dejado profundas secuelas físicas y emocionales.

Se aferra al amor y cuidado que le ha brindado a su esposa, así como al apoyo incondicional de sus tres hijos.

Relató que, desde que tenía 37 días de nacido, fue criado por una tía paterna, quien le informó que su madre se llama Milagros Ureña y que, supuestamente, reside en la comunidad de San Víctor, en el municipio Moca, provincia Espaillat.

Precisó que cuando su madre biológica lo tuvo era menor.

"Yo quiero verla. Estoy aquí enfermo, a mí no me interesa si ella tiene bienes o algo. Lo único que me importa es saber de ella y conocer a mi familia", expresó.

Manifestó que en su corazón no hay rencor por el abandono de su madre. Por el contrario, espera con ansias verla y anhela ese abrazo que ha deseado durante tantos años.

César Efraín también teme que su madre ya no esté con vida. Aun así, anhela saber más sobre ella y tener la oportunidad de acercarse a la familia materna que nunca conoció.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/27/hombre-con-acv-anhela-conocer-a-su-madre-eddy-vittini24.jpg César Efraín en su residencia, ubicada en el distrito municipal Pizarrete, Nizao, provincia Peravia. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI)

Madre de César nunca planeó quedarse con él

Santa González, quien cuidó a César Efraín desde su nacimiento, relató que la madre del niño ya tenía planeado entregarlo incluso antes de dar a luz.

Contó que se enteró de que su hermano tendría un hijo gracias a un primo en común, quien le comentó que el bebé estaba en camino y que la madre quería entregarlo.

"Entonces él (el padre de César Efraín) me buscó para preguntarme si quería quedarme con el niño. Yo, como solo tenía tres hijos, le respondí muy contenta: '¡Ay sí, que me lo traigan!'", expresó.

Santa afirmó que César Efraín ha sido "muy bueno" desde niño. Lo describió como un hombre trabajador, amoroso y dedicado a su familia. Antes de enfrentar problemas de salud, formó parte de la Policía Nacional, pero su condición lo obligó a dejar las filas de la institución.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/27/hombre-con-acv-anhela-conocer-a-su-madre-eddy-vittini27.jpg Santa González, tía de César. Lo cuidó desde que tenía 37 días de nacido. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI)

Contactos de César Efraín César Efraín, de 48 años, vive en el municipio Pizarrete, provincia Peravia. Sus números de contactos son 829-474-4549 y 829-223-2175.