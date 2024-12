Nuevo Obispo de La Vega asume su misión con llamado a la humildad, sabiduría y compromiso pastoral

En una ceremonia solemne celebrada en el bajo techo polideportivo Fernando Teruel de La Vega, Carlos Tomás Morel Diplán tomó posesión como nuevo obispo de la diócesis, en un acto presidido por el nuncio apostólico Piergiorgio Bertoldi, representante de la Santa Sede en la República Dominicana.

La ceremonia estuvo marcada por profundas reflexiones y un claro llamado al compromiso pastoral.

El nuncio Bertoldi enfatizó la importancia del liderazgo pastoral a través de una conmovedora metáfora inspirada en San Ambrosio.

"El flagelo no es para castigar, sino para proteger y guiar al pueblo confiado al pastor. Estoy seguro de que tú también tienes uno, el de la oración de intercesión por tu pueblo, para que puedas conducirlo a través de los mares agitados de los cambios locales y universales", expresó el religioso.

El padre Fausto García, en representación de la diócesis, leyó las letras apostólicas de designación del Papa Francisco, destacando la confianza depositada en Morel Diplán para guiar a una comunidad que ha jugado un papel fundamental en la historia de la evangelización en América.

Compromiso con la misión pastoral

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/07/66e51386-fa91-4cf7-87c6-c923ee6a9e02.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/07/c9a8e492-8cfb-4f49-961d-0fe57b198330.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/07/ec0f6334-0bcb-42d7-b7f6-6e6b000dde8c.jpg

En su primer mensaje como obispo, Morel Diplán expresó su gratitud al Papa Francisco, al clero y a los fieles presentes, destacando las prioridades que guiarán su labor en la diócesis.

Reconoció la rica historia de evangelización de La Vega, señalando que esta comunidad fue clave en la catequesis y conversión de los primeros cristianos de América.

"Hoy inicio una nueva misión encomendada por la Iglesia, consciente del largo camino recorrido por esta diócesis en la evangelización. Me comprometo a continuar con humildad y dedicación, inspirado por la palabra de Dios y el ejemplo de pastores como San Ambrosio y San Agustín", afirmó.

Mencionó sus ejes centrales de su episcopado

Morel Diplán delineó seis prioridades pastorales:

Fortalecimiento de la familia : "La familia es el mayor capital de un estado y la mayor riqueza de una iglesia. Debemos protegerla frente a las ideologías que buscan desvirtuar el plan de Dios".

: "La es el mayor capital de un y la mayor riqueza de una iglesia. Debemos protegerla frente a las ideologías que buscan desvirtuar el plan de Dios". Promoción vocacional : Hizo un llamado a sacerdotes y laicos a trabajar unidos para fomentar vocaciones y revitalizar el entusiasmo en los jóvenes.

: Hizo un llamado a y laicos a trabajar unidos para fomentar vocaciones y revitalizar el entusiasmo en los jóvenes. Formación catequética : Enfatizó la necesidad de garantizar una sólida formación cristiana desde la infancia.

: Enfatizó la necesidad de garantizar una sólida cristiana desde la infancia. Acompañamiento al clero : Reconoció a los sacerdotes como "los primeros colaboradores del obispo " y destacó el compromiso de culminar la casa sacerdotal para atender a los clérigos mayores y enfermos.

: Reconoció a los como "los primeros colaboradores del " y destacó el de culminar la casa sacerdotal para atender a los clérigos mayores y enfermos. Cuidado del medio ambiente : Subrayó la defensa de la biodiversidad de la diócesis , incluyendo la protección de Loma Miranda: "No se negocia".

: Subrayó la defensa de la de la , incluyendo la protección de Loma Miranda: "No se negocia". Diálogo con la sociedad civil: Prometió trabajar en comunión con los diversos sectores para el bienestar social.

En su homilía, reflexionó sobre el Evangelio de San Juan: "El buen pastor da la vida por sus ovejas. Esa será nuestra guía, siempre priorizando a los más vulnerables".

Agradecimientos y mensaje final

Morel Diplán cerró su intervención con un profundo agradecimiento a su familia, especialmente a su madre, y a toda la comunidad diocesana por su acogida.

"Me he sentido profundamente recibido por este pueblo laborioso y comprometido. Desde hoy, asumo el llamado de Dios para ser miel que nutra y cure, y flagelo que proteja al pueblo que me ha sido confiado".

La ceremonia concluyó con la bendición final y un emotivo canto en honor a San Ambrosio, marcando el inicio de una nueva etapa en la vida pastoral de la diócesis de La Vega.

La Diócesis de La Vega, abarca además las provincias Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y Hermanas Mirabal.

Mediante decreto ratificó el nombramiento de todos los sacerdotes miembros de la Arquidiócesis de La Vega por tiempo indefinido.

Monseñor Tomás Diplan previo a ser designado como obispo se desempeñaba de manera interina como administrador de la arquidiócesis y a la vez Obispo Auxiliar de la arquidiócesis de Santiago de Los Caballeros.

Realizó sus estudios filosóficos y teológicos en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino (SPSTA). Fue ordenado sacerdote el 24 de junio del año 2000. En el 2001 realizó un curso de Pastoral Vocacional en Colombia, y en el 2007 concluyó la licenciatura en Teología Moral, en la Academia Alfonsiana de Roma.

En la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros ha desempeñado las siguientes funciones:

Vicerrector y rector del Propedéutico y Filosofado San Pío X

Encargado de la Obra Arquidiocesana de las Vocaciones

Profesor en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)

y Maestra (PUCMM) Director de la Escuela de Diáconos Permanentes San Esteban

Miembro del Colegio de Consultores, del Consejo Presbiteral, y del Tribunal Eclesiástico.