Catherine Bardon: "Flor de Oro y Sonia Pierre son dos caras de la sociedad dominicana"

La historia de los refugiados judíos que se asentaron en Sosúa huyendo del nazismo. El destino de Flor de Oro Trujillo, la hija del dictador. La vida de Sonia Pierre.

Tres temas dominicanos para tres novelas de la escritora francesa Catherine Bardon. Dos millones de lectores para Les Déracinés, (Los desarraigados) colocaron a la autora en un lugar privilegiado del mundo literario francés.

La Bardon periodista, autora de guías de viajes y colaboradora de algunas de las principales revistas francesas, pudo ya dedicarse exclusivamente a la literatura.

Los libros han sido traducidos a varios idiomas... pero no al español. Alguien debería editarlos.

—Tres libros sobre historia y protagonistas de la República Dominicana. ¿De dónde viene su interés por el país?

Hay historias de amor de todo tipo. Entre República Dominicana y yo es una historia de amor que comenzó hace 35 años cuando visité el país por primera vez. Me enamoré de los paisajes, la gente, la historia del país y aún continúa. Por eso escribí guías turísticas del país, que me permitieron viajar por él y descubrir sus múltiples facetas. Y luego me mudé a tiempo parcial a Las Terrenas, que sigue siendo mi refugio de invierno.

—¿Qué encontró "novelable" en Flor de Oro Trujillo?

La hija mayor del dictador, la primera esposa de Rubirosa, eso despertó mi curiosidad. Investigué un poco sobre Flor y descubrí un destino absolutamente romántico, aunque sólo fuera por sus nueve matrimonios... Decidí escribir su vida como testimonio de lo que la paternidad disfuncional hace en la vida de un niño y luego de una mujer.

—¿Identifica rescoldos de la dictadura en la República Dominicana de hoy?

Cuando estoy en República Dominicana, vivo en Las Terrenas. Allí, por supuesto, no hay rastro, ningún recuerdo de la dictadura. No tengo suficientes interacciones o conexiones con la capital para juzgar eso.

—¿Queda algo del París que conoció Flor de Oro y que se refleja en la novela?

De Flor de Oro no queda nada en Francia, ni siquiera el recuerdo. Era una persona muy discreta. Por otro lado, me invitaron a un encuentro literario en la localidad de Bouffémont donde ella realizó sus estudios de francés. La escuela de niñas se transformó en un centro médico.

"Lo que me interesó de Flor de Oro fue entender su doble dependencia de su padre y del líder del país." “

—¿Cuál fue la motivación para escribir sobre Sonia Pierre?

Los problemas migratorios serán un problema universal en las próximas décadas. La situación dominicana es particularmente compleja, ya que dos países comparten una isla. Estamos viviendo situaciones muy explosivas en Francia y más ampliamente en Europa con posiciones políticas contrastantes e incendiarias. Este es también uno de los principales desafíos del nuevo gobierno en Francia. Sonia encarna una posición frente a estas luchas pero sobre todo es una mujer fuerte, inspiradora, que sacrificó su vida por sus ideas, como algunos grandes activistas alrededor del mundo. Es completamente desconocida en Francia y pensé que era justo arrojar luz sobre su vida y su lucha.

—Dos mujeres muy diferentes, Flor de Oro Trujillo y Sonia Pierre. ¿Diría que reflejan la complejidad de la sociedad dominicana?

De hecho, son dos caras de la sociedad dominicana. Una mujer víctima de una sociedad patriarcal que busca emanciparse y lo logra parcialmente. Y una mujer que encarna la emancipación femenina a través de sus posiciones, su autonomía y su implicación activista.

—¿Flor de Oro es una víctima más de la dictadura? En algún momento de la novela se desprende cierta compasión por ella...

Lo que me interesó en el caso de Flor de Oro fue entender su doble dependencia de su padre y del líder del país. Ver cómo la hija de un dictador supo construir su vida en semejante situación de dependencia emocional y material. Creo que su vida, privada de amor y libertad, es una alegoría de la vida del pueblo dominicano bajo la dictadura. Por supuesto que podemos tener compasión de ella, como de todo un pueblo privado de libertad, amordazado y bajo constante vigilancia. Desde pequeña, Flor careció del amor de un padre, amor que buscará toda su vida, de ahí probablemente sus nueve matrimonios...

"Rubirosa era simplemente un individuo desagradable, problemático y misógino." “

—A pesar del mito, Porfirio Rubirosa parece en su novela un hombre débil...

No, no es un hombre débil, simplemente un individuo desagradable, problemático y misógino. Sus hazañas matrimoniales o de otro tipo no me interesan más que su relación con las mujeres. Es cierto que el personaje puede parecer fascinante, pero a mí no me resulta simpático. Además se han escrito muchos libros sobre él y por él; no hace falta añadir más.

—¿Qué supuso a Les Déracinés en trayectoria profesional? ¿Cuántos de periodista y cuánto de escritora es necesaria para acometer esta saga?

La publicación de "Les Déracinés" cambió mi vida porque esta primera novela me introdujo en el mundo de la literatura con gran éxito. Me convirtió en una novelista reconocida y me permitió seguir publicando, no sólo la continuación de la vida de esta familia emigrante en Sosúa, recorriendo la historia contemporánea del país, sino también las biografías ficticias de Flor de Oro y Sonia Pierre. La saga de "Los desarraigados" acabó con la publicación de un quinto volumen, una precuela publicada en octubre de 2024: "Almah, una juventud vienesa". ¡Ahora con un siglo de historia la saga ha terminado!

—¿Se propone escribir sobre otros temas dominicanos?

Me hubiera gustado escribir sobre las hermanas Mirabal, pero eso ya lo hizo un novelista francés que escribió una novela para jóvenes, "Las 3 hermanas y el dictador". Por ahora creo llevar a mis lectores a otras latitudes, a aventuras inspiradas en mis viajes.

"Los problemas migratorios serán un problema universal en las próximas décadas." “

El destino, ese azar (Las obras de Catherine Bardon están disponibles en francés, en la Alianza Francesa) https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/20/la-hija-del-ogro.jpg LA FILLE DE L´OGRE Flor de Oro Trujillo es la protagonista de la novela La hija del ogro. Para Bardon, en su vida, tan acomodada como desgraciada, puede verse una alegoría de la vida sin libertad vivida por el pueblo dominicano bajo la dictadra de Trujillo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/20/une-femme.jpg UNE FEMME DEBOUT Sonia Pierre es la protagonista de la novela Una mujer en pie. Bardon, que no la llegó a conocer en persona, ve en ella a la mujer emancipada que lucha por sus ideas.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/20/les-deracines.jpg LES DÉRACINÉS La vida de Wilhem y Almah, un apareja de jóvenes enamorados judíos que logran llegar a Sosúa tras la Conferencia de Evian, en 1938. Trujilló acepró otorgar hasta 100,000 visas para los que huían del nazismo. Para Bourdon, es una historia que debe conocerse en Europa. En octubre de 2024 se publicó la precuela de los 4 tomos que componen la saga.