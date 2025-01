Ezequiel Molina: "Detrás de cada mujer exitosa, lo más probable es que haya un hogar descuidado"

El pastor Ezequiel Molina afirmó que "detrás de cada mujer exitosa en los negocios y en las empresas, lo más probable es que haya un hogar descuidado".

El líder religioso utilizó datos recientes para introducir su argumento en su discurso de más de una hora en la congregación anual La Batalla de la Fe, que se realizó bajo el lema "Cisternas Rotas" en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Molina citó que las féminas representan el 53 % de los puestos de trabajo en la República Dominicana y que las exportaciones lideradas por mujeres crecieron un 27 % en el último mes. Sin embargo, sostuvo que, en base a su experiencia personal y conocimientos acumulados durante más de siete décadas, el éxito profesional de las mujeres muchas veces tiene como consecuencia el descuido del hogar.

"En mi experiencia, en mi conocimiento de más de 70 años, porque tengo 80 de edad. Usted puede haber visto lo contrario a lo que yo he visto, pero yo he visto esto. Yo he visto que detrás de cada mujer exitosa en los negocios y en las empresas, detrás de cada mujer exitosa, lo más probable es que haya un hogar descuidado" Ezequiel Molina Pastor “

Al finalizar su argumento agregó: "No me tiren piedra, pero eso es así".

Sobre el evento religioso

La Batalla de la Fe que se realiza cada 1 de enero de cada año, suele ser un día en que la iglesia evangélica envía un poderoso mensaje de la palabra de Dios, atrayendo a miles de dominicanos al Estadio Olímpico y llegando a un mayor número a través de plataformas digitales y vías tradicionales.

La concentración se destacó en este año por su ambiente de alabanza y adoración, liderada por el reconocido mexicano Marcos Witt, quien llenó el espacio con su música y grandes éxitos. Todos los asistentes se unieran en un canto de esperanza y fe. Además, el evento contó con la participación de Cales Louima y Arianny Aquino quienes exhortaron seguir y sentir a Dios a través de cada alabanza

El pastor Ezequiel Molina Sánchez, hijo de Ezequiel Molina, y vicepresidente del ministerio "La Batalla de la Fe" intervino en la actividad religiosa, momento en el que se hizo reflexión y se elevaron oraciones por las familias, la nación y diversas situaciones sociales que atraviesa el país y el mundo.

Su mensaje recordó a los presentes que, al confiar en lo temporal, pueden terminar sintiéndose defraudados, y que, por el contrario, cuando la confianza y fe están puestas en Dios, Él se encarga de entregar sobre la vida de esa persona todo lo que necesita para ser feliz, vencer las adversidades y poder conseguir una vida plena.