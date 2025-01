Anciana a la que el gobierno le adeuda 85 millones por terrenos del AILA sufre un derrame cerebral

Familiares de la anciana Eladia María Mercedes de Ozuna, de 92 años, confirmaron este miércoles que su pariente ha sufrido un accidente cerebro vascular (ACV) y está recluida en cuidados intensivos en el Centro Médico Dominico-Cubano de la zona universitaria en el Distrito Nacional. La señora, que es invidente, ha solicitado al Gobierno que le pague una deuda de 85 millones de pesos por los terrenos donde se construyó el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).

"Doña Eladia está grave. Le dio una trombosis ayer en la madrugada mientras dormía. Está en cuidados intensivos en el Dominico-Cubano", confirmó a Diario Libre un pariente que pidió reserva de su nombre.

Diario Libre visitó el hospital y confirmó que doña Eladia sigue ahí. Su cuadro es de gravedad, según explicó una de sus hermanas.

En principio, la anciana amaneció sin movilidad alguna y fue llevada de emergencia a la clínica Cuevas Lecklerc, en Andrés, Boca Chica; de ahí fue llevada al Semma y luego a Cedisa donde le realizaron diversos estudios.

Los allegados indicaron que los médicos determinaron que la anciana había sufrido una trombosis cerebral. "Ella no habla ni tiene movilidad de su única pierna, ni del brazo izquierdo", aseguraron.

Denunció que había sido desalojada de los terrenos

La mujer denunció recientemente, que luego de que, siendo ella muy joven fue desalojada junto a sus padres de los terrenos en que hoy funciona el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), José Francisco Peña Gómez. Los terrenos eran de sus progenitores.

En el año 2021 el Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó que a la dama le sean pagados 85 millones de pesos. Pasados más de tres años de esta decisión, la anciana, que reside en el distrito municipal La Caleta del municipio Boca Chica en la provincia de Santo Domingo, sigue viviendo en la indigencia, sufre de diabetes e hipertensión y está postrada en una silla de ruedas porque solo tiene un pie.

Ella había dicho a Diario Libre que teme morir sin que su deuda sea saldada, por lo que, clamó al presidente Luis Abinader, vía el Ministerio de Hacienda, el desembolso del dinero.

El Ministerio de Hacienda ha dicho que ese pago se hará para el año 2026. Todavía este medio no ha tenido acceso a las justificaciones de la institución estatal y al cierre de esta nota no se ha podido conseguir la opinión del ministro Jochi Vicente.

El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, respondió afirmativamente a finales de este año 2024, a través de una carta dirigida al abogado, Ángel Lockward, que todo estaba correcto, pero que ya sería para el 2026 cuando se ejecutaría el pago.

Los terrenos del AILA fueron declarados de utilidad pública y expropiados en 1955. El TSA ordenó que el metro cuadrado fuese pagado a RD$7,625.

Entrevistada por DL, antes de la recaída, Eladia se quejó de que el Estado explotaba estas tierras, pero no le paga. Por el más reciente arriendo el Estado cobró hace poco 780 millones de dólares, unos 47 mil millones de pesos.

"El Gobierno nunca me respondió ninguna de las cartas que le envié para que me pagarán. Temo morir y que la sentencia con que se me hizo justicia quede desacatada y mi propiedad violada", concluyó al ser abordada por Diario Libre el pasado mes de diciembre.