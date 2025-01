El 911 registra 17.8 millones de llamadas molestosas o improductivas en los últimos seis años

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 lleva operando diez años en República Dominicana. Se podría decir que este importante servicio, que ha salvado numerosas vidas, ya lleva pantalones largos. Los que no han crecido en madurez son los ciudadanos que todavía a estas alturas se dedican a llamar a ese número sin tener urgencia alguna.

El 911 publicó en el portal Datos Abiertos las estadísticas de las llamadas no productivas del 2019 al 2024, registrando un total de 17,882,284 que no fueron motivadas por una emergencia. A saber, 11,740,387 fueron silenciosas, es decir personas que llaman y, cuando responde el operador, no emiten palabras. A su vez, 4,860,139 fueron colgadas, 821,096 molestosas y 460,662 equivocadas.

En un breve comentario introductorio para dicha data, se establece que estas cifras corresponden a la depuración del operador que estableció que estas llamadas se realizaron para causar molestias o por bromas.

El año que más llamadas improductivas registró fue el 2019, con 3.4 millones, seguido del 2024, con 3 millones. El año en que menos hubo fue el 2021, con 2.7 millones.

¿Cuántas llamadas son productivas?

De enero a noviembre de 2024, el 911 recibió un total de 4,833,356 llamadas, de las cuales solo 1,770,700 fueron productivas, es decir, el 36.7 %, frente a 3,062,656 (63.3 %) inútiles.

En promedio, el sistema recibió 278,423 no productivas mensuales.

Ley contempla multas por llamadas molestosas

La Ley 184-17 sobre el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 contempla que las personas que se dediquen a perturbar el funcionamiento del sistema haciendo llamadas molestosas, obscenas, silenciosas, interfieran o intercepten las comunicaciones, serán sancionadas con multas de uno a cinco salarios mínimos del sector público y a la obligación de recibir orientaciones educativas acerca del servicio de la entidad.

Incluso, establece que, por reincidencia, se castiga con el doble de la sanción impuesta originalmente.

A pesar de la alta cifra de llamadas improductivas, desde 2016 la institución no ha informado a través de notas de prensa o en su memoria institucional la realización de sometimientos a la justicia a los emisores que saturan la red.

La última reseña data del 22 de marzo de 2016, en el que el 9-1-1 llevó a la Procuraduría Especializada Contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología 40 casos por llamadas molestas. Al culminar ese año, cita el organismo en su memoria institucional, fueron impuestas 15 multas y 46 declaraciones de rebeldía a personas que no acudieron a las audiencias.

A lo largo de su historia, el Sistema ha recibido incluso, falsas emergencias, provocando el traslado en vano de las unidades, sin embargo, la institución ya no contabiliza este último acápite en sus informes desde 2019.

Atenciones

Entre los boletines del 911 de cada mes del 2024, se establece que la mayoría de las llamadas recibidas fueron para dar asistencia por accidentes de tránsito, emergencia doméstica, dificultad respiratoria, persona en peligro, emergencia obstétrica, persona inconsciente, dolor abdominal y agresión.

El Sistema 911 fue puesto oficialmente en marcha en el país en el 2014. Fue concebido por la necesidad de concentrar todos los números de emergencias en una sola forma de contacto. Antes existían más de 40 números telefónicos para reportar emergencias que no eran de conocimiento de toda la población.

Las emergencias que ocurrían en las calles eran tratadas por transeúntes que se encontraban en la escena, mientras las que sucedían en los hogares eran resueltas por familiares y vecinos sin un protocolo. Muchas terminaban en fatalidades al no ser asistidas por un personal calificado.

De ahí radica la importancia del sistema y que los usuarios no ocupen sin necesidad el tiempo que un operador puede destinar a una llamada con una real emergencia.

Actualmente, el 911 opera en 24 provincias y el Distrito Nacional, faltando Montecristi, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Bahoruco, Independencia y Pedernales por incorporarse al sistema.