Presentarán este miércoles la determinación de herederos de los terrenos del AILA

Tras la muerte de la señora Eladia Ozuna Reyes, quien luchó por varios años exigiendo una compensación justa de los terrenos de su propiedad donde funciona el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) José Francisco Peña Gómez, en el municipio de Boca Chica, el abogado Ángel Lockward se reunió este sábado con los familiares para iniciar el proceso de la determinación de heredero.

"El expediente está completo. Lo único que yo debo hacer es determinar los herederos para comunicarle al Ministerio de Hacienda a quién debe realizar el pago", indicó Lockward a Diario Libre.

Reveló que piensa hacerlo el próximo miércoles, ya que el lunes es un día intermedio y posiblemente no haya quien reciba con calidad para gestionar los pagos en Hacienda.

"Mi intención es depositar la determinación de herederos el miércoles", señaló.

La determinación de herederos es un proceso notarial donde, conforme a la ley, al menos siete testigos declaran ante un notario quiénes son los herederos de la persona fallecida. Esto se acompaña de documentos como actas de nacimiento, actas de defunción y cédulas, entre otros.

"Como abogado, claro que hay preocupación, especialmente porque el Ministerio de Hacienda no ha sido claro sobre cuándo pagará. En su comunicado mencionaron que están en conversaciones conmigo y que el pago estaba previsto para el 26, pero la incertidumbre persiste", señaló el abogado.

En la extrema pobreza, Eladia Ozuna Reyes falleció el 14 de enero de este año. Nunca recibió un centavo como pago de los terrenos del principal aeropuerto de Santo Domingo, el José Francisco Peña Gómez.

El martes pasado la familia de Eladia confirmó a Diario Libre que la señora de 92 años murió mientras recibía atenciones médicas en el Centro Domínico Cubano.

La justicia dominicana ordenó, a través de una sentencia en el año 2021, que el Gobierno le pagara 85 millones de pesos. Pasados más de tres años de esta decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA), la anciana invidente, que residía en el distrito municipal La Caleta del municipio Boca Chica, en la provincia Santo Domingo, vivió en la indigencia, sufría de diabetes e hipertensión y estaba postrada en una silla de ruedas porque solo tenía un pie.

Sugerencia del abogado

El abogado Ángel Lockward dijo que es importante que el presidente Abinader ordene al ministro de Hacienda disponer de los fondos para que el pago se haga de inmediato.

Consideró que no tiene sentido esperar hasta 2026, especialmente considerando que algunos herederos son personas mayores que podrían fallecer antes de recibir el pago.

Indicó que en el país es recurrente este tipo de casos, donde dueños de terrenos no reciben a tiempo los pagos correspondientes por espacios que el Estado ha decidido utilizar para determinadas obras. Puso de ejemplo que, hay casos como el de los terrenos en Las Terrenas, en Samaná, cuyo pago está pendiente desde 2020.

Dijo que el dueño tiene Alzheimer y 91 años de edad. Similar es el caso de Rafael Vidal Martínez, una figura pública de la época de Joaquín Balaguer, quien también está a la espera de un pago respaldado por una sentencia definitiva.

"Yo tengo un caso en que se inició con 17 personas, ancianas todas. Han muerto en el proceso ocho, y sólo quedan vivas nueve y este está en la Ley General de Presupuesto y no se ha pagado", señaló.

Destacó que hay otro caso, relacionado con los herederos del Dr. Luis Eduardo Aybar, donde hay una sentencia definitiva desde el año 2020, pero no han recibido el pago.

"Todo el mundo conoce el hospital Luis Eduardo Aybar. Rafael Eduardo Aybar fue el médico más famoso de la primera mitad del siglo 20 en el país. Yo tengo a sus herederos que tienen sentencia definitiva desde el 2020, están en el presupuesto desde el 2021. En el caso de ellos, el ministro de Obras Públicas me comunicó que se iba a pagar, tengo que ser honesto", indicó el abogado.

Describió que "a mí lo que me duele de la viejita Eladia, no es solo que no le pagaran, que me duele porque ella tenía derecho a morir habiendo recibido su dinero, es que ni se preocuparon cuando ella colapsó, no fue nadie del gobierno a ver si ella podía pagar la clínica, si tenía dinero para la medicina, si tenía comida, nada; la dejaron morir. Es un acto de insensibilidad inhumana que no debe ser propio de ningún país ni de ningún presidente".

Propuesta al gobierno

Como estos casos, el gobierno tiene muchas deudas, por lo que Ángel Lockward reveló a Diario Libre que hace unos años propuso al presidente Abinader una emisión de bonos para saldar la deuda constitucional de propiedad acumulada por administraciones anteriores.

"El Estado tiene muchas deudas. De hecho, yo le propuse al presidente Abinader cuando inició, me dijo que se lo escribiera, se lo escribí -yo le propuse que hicieran una emisión de bonos solo para saldar la deuda constitucional de la propiedad. Porque de esa manera, como había deudas muy viejas, que no eran de su administración, sino de administraciones acumuladas, el Estado las pagaba con títulos, salía de ese problema social y no se le cargaba el pago a una sola administración, pero no me hizo caso y, entonces, lo que optaron fue por no pagar ninguna, excepto las de amigos que ordenan que le paguen", destacó.

Crítica a la insensibilidad gubernamental

El caso de la señora Eladia Ozuna Reyes es un claro ejemplo de insensibilidad de las autoridades. Falleció sin recibir su dinero y sin ningún apoyo del gobierno para cubrir sus necesidades básicas. Consideró que lo que pasó con Eladia es inhumano y muestra una falta de empatía hacia los más vulnerables.