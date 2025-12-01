Mived cierra tres tiendas de capital chino en Santiago por riesgos de seguridad estructural

Las tiendas chinas clausuradas son Himalaya Supertienda, Plaza Astro y Comercial Tencent. ( DIARIO LIBRE / ANEUDY TAVÁREZ )

El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) ordenó este lunes el cierre temporal de tres establecimientos comerciales de capital chino en Santiago, tras detectar que operaban sin cumplir los requisitos legales relacionados con seguridad estructural.

Las tiendas clausuradas son Himalaya Supertienda, Plaza Astro y Comercial Tencent.

Según explicó el Mived, los establecimientos funcionaban sin contar con las licencias de construcción ni las certificaciones de inspección final exigidas para su operación.

Cierre es temporal

La institución indicó que la decisión se ampara en el principio de autotutela administrativa, que permite a la administración adoptar medidas preventivas inmediatas para resguardar el orden público, la seguridad de las edificaciones y, de manera prioritaria, la vida y la seguridad ciudadana.

En la parte frontal de los establecimientos fueron colocados letreros oficiales que advierten que cualquier intento de retirar, destruir, alterar u ocultar la señalización será considerado una infracción a las disposiciones legales correspondientes.

El Ministerio de Vivienda y Edificaciones precisó que el cierre es temporal y estrictamente preventivo. Indica que los propietarios tienen la oportunidad de regularizar su situación conforme a la normativa vigente.

Representantes de los comercios afectados rehusaron ofrecer comentarios sobre la medida.